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Sinema>  Sinema Haberleri
30 Temmuz 2018 15:28

Geleceğin korkutucu yüzünü görmeye hazır olun!

Bilim kurgu – gerilim filmi Upgrade’den Türkçe altyazılı fragman paylaşıldı.


Korkuyu iliklerine kadar hissedeceğiniz Upgrade filminden, heyecan verici bir fragman korkuseverlerin beğenisine sunuldu. “Get Out”, “The Purge” ve “Happy Death Day” gibi yapımlarıyla düşük bütçeliama çok ses getiren filmlerin çıktığı Blumhouse yapım firmasından çıkan filmin fragmanı beklentileri epey yükseltiyor.


Leigh Whannell‘in yönetmenliğini üstlendiği filmde başrol olarak Logan Marshall-Green boy gösteriyor. Filmde ona Rosco Campbell,Richard Cawthorne, Michael M. Foster,Betty Gabriel,Harrison Gilbertson,Benedict Hardie,Clayton Jacobson,Sachin Joab,Christopher Kirby gibi oyuncular eşlik ediyor.


Teknolojinin artık tamamen gerçek hayata hükmettiği bir dönemde Grey Trace isimli talihsiz adam karısıyla birlikte acımasız bir saldırıya uğrar. Bu saldırı sonucu eşini kaybeden genç adamım belden aşağısı da felç olmuştur.


Günün birinde bir milyarder muciten bedenini geliştirecek deneysel bir tedavi teklifi alır. Tedavi için Trace'in bedenine STEM olarak adlandırılan yapay zeka implantı yerleştirilir. Tedavi ile insanüstü yetenekler kazanan Trace, karısını öldüren ve kendi hayatını mahveden kişilerden intikam almak için yola koyulur...


Upgrade, 31 Ağustos 2018’de sinemalarda...



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