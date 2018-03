Gelmiş geçmiş en iyi bilim-kurgu dizileri

Sinemanın icadından bu yana bilim-kurgu, her daim seyircilerin merakını cezbeden bir tür olmuştur. Sinema filmleri kendi klasiklerini üretmeye dursun TV dizileri de 60'lardan bu yana çok iyi bilim kurgular çıkarmayı başarmıştır. Şimdi ise gelin bu başarılı dizilerin bir derlemesi ile sizleri baş başa bırakalım.





Fringe (2008-2013)

Lost'un yaratıcılarından J. J. Abrams'ın gerilim, bilim kurgu ve gizem dolu yapımı Fringe, izleyicinin merakını her daim ayakta tutan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.





Lost (2004-2010)

Türkiye'de yabancı dizi takip etmenin şimdiki kadar yoğun olmadığı dönemlerde Lost, Türk seyircisini etkisi altına almıştı. Finali konusunda her ne kadar memnuniyetsizlikler olsa da bize yaşattığı duygular Lost'u büyük bir dizi yapmaya yetiyor.





Black Mirror (2011-...)

Her bölüm karmaşık bir o kadar özgün meselelere değinen İngiliz yapımı Black Mirror, bilimkurgu severlerin yanı sıra her çeşit izleyiciyi ekrana kilitleme potansiyeline sahip.





Buffy the Vampire Slayer (1997-2003)

Genç bir kız, lise, vampirler, şeytanlar ve acayip yaratıklar... Televizyon tarihinin bu klasik yapımı birçok yaratıcı bilim kurgu öğesi içeriyordu.







Firefly (2002-2003)

Bir uzay macerasını Vahşi Batı tarzıyla karıştırmak limitleri zorlamak olacaktır. Ancak Joss Whedon'un bir sezonluk harikası bunu mükemmel bir şekilde başarıyordu.





The X-Files (1993-2016)

Çözülemeyen paranormal ve garip olaylardan sorumlu iki FBI ajanı ile bilim kurgu ve gizem şöleni sunan dizi uzun soluklu yapısıyla bir klasik haline geldi.





Man in the High Castle (2015-...)

Philip K. Dick'in İkinci Dünya Savaşı'nı ya mihver devletler kazansaydı sorusu üzerine yazdığı romanı Man in the High Castle, dizi olarak karşımıza çıkıyor. Sahiden Nazi işgali altındaki bir acaba ABD nasıl olurdu?





Futurama (1999-2013)

Bilim kurgu üzerine inşa ettiği komediyle bir çizgi film klasiği.





Rick And Morty (2013-...)

Çılgın bilim adamı ve aptal torunu klişesi üzerine inşa ettiği muazzam ve absürd evreniyle uçuşan Schrödinger kedileri, paralel evrenleri ve nice birçok bilimsel mesele izleyicilere bir komedi şöleni halinde sunuluyor.





Doctor Who (1963-...)

On yıllar geçti ancak bu muhteşem dizi hala yerinde sapasağlam duruyır. Bu BBC klasiğini izlemek istiyorsanız karşınıza tonla bölüm ve tonla macera çıkacak hazır olun.





Battlestar Galactica (2004-2009)

Son kalan insanlığın hikayesi sinemada onlarca kere işlendi. Ancak bu hikayeyi bir de TV ekranlarından izlemek isterseniz adresiniz Battlestar Galactica olmalıdır.





Star Trek (1966-1969)

Oyuncuların yaptığı en küçük hareketi bile meşhur, girişindeki monologdaki her kelime birer deyiş, kendinden sonra gelen bütün bilim kurgu filmleri için bir öncü olan Star Trek herhalde televizyon dizi tarihinin en büyük klasiklerinden birisidir.







AHMET TOĞAÇ