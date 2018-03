Genç aktris Captain Marvel olabilir

Marvel'ın en sevilen kadın süper kahramanlarından biri olan Captain Marvel'ın filmi duyurulmuştu. Ancak o zamandan beri film hakkında hiçbir duyuru yapılmamıştı. Kevin Feige'in yapımcılığını üstleneceği filme dair bazı dedikodular gelmeye başlatı.







Alınan duyumlara göre başrol için ilk tercih Oscar ödüllü güzel aktris Brie Larson yönünde. Senaryosunu Meg LeFauve ve Nicole Perlman 'ın yazdığı, Marvel Sinematik Evreni'nin ilk kadın süper kahraman filmi Captain Marvel'ın üzerinde ciddi bir baskı var. Karakteri kim oynarsa oynasın hayranlar ondan çok şey bekliyor.







Son zamanlarda başarılı performansıyla göz dolduran Brie Larson ise bu beklentiyi karşılayabilir gibi gözüküyor. Ancak bu kadar erken bir vakitte iddialı konuşmak doğru olmaz. Marvel, filmin hikayesi hakkında şu an için herhangi bir açıklama yapmadı.







Filme dair bu kadar çok boşluğun yanında Brie Larson dışında farklı poziyonlar için de bazı yorumlar var. Bunlardan biri yönetmenlik koltuğunda oturacak isim hakkında. Filmin yönetmenliğine korku filmi The Babadook'un yönetmeni Jennifer Kent'in geleceğine dair çeşitli dedikodular var. The Babadook, Kent'in şu vakte çektiği ilk ve tek uzun metraj yapım olsa da film, eleştirmenler tarafından oldukça beğenilmişti.







Fanstastik hikayeleri anlatma konusunda oldukça başarılı olduğunu ispatlayan Kent ile son dönemlerin yükselen ismi Brie Larson dedikoduları eğer Captain Marvel için doğruysa 2019 yılında izleyiciyle buluşacak olan bu yapım, şu an bahsi geçen isimler sayesinde bile sinemaseverleri heyecanlandırmaya yetecektir.







AHMET TOĞAÇ