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Sinema>  Sinema Haberleri
19 Eylül 2018 10:07

Genç anne Ezgi Mola

Aydede filmi 5 Ekim’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor!


Komedi filmlerinde görmeye alışık olduğumuz Ezgi Mola bu sefer bambaşka bir rolle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ezgi Mola’nın başrolünde olduğu, Abdurrahman Öner’in, buruk bir anne-oğul hikayesini anlattığı ilk uzun metraj sinema filmi Aydede, 5 Ekim’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.


Abdurrahman Öner’in yazıp yönettiği “Aydede”de; Ezgi Mola’nın yanısıra Bilal Çilek, Mehmet Özgür, Ayşenil Şamlıoğlu, Reha Özcan, Banu Fotocan, Emirhan Ateş ve Nalan Kurucim gibi oyuncular yer alıyor.



Yapımcılığını Arzu Şenses Öner’in, yönetmenliğini ve senaryosunu Abdurrahman Öner'in üstlendiği, görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz’un ve sanat yönetmenliğini Elif Taşçıoğlu’nun yaptığı ‘AYDEDE’ filmi aynı zamanda bu sene 25.si gerçekleşecek olan Uluslararası Adana Film Festivali’nde yarışan filmler arasında.


Aydede, Antalya’nın küçük bir köyünde E.T.’nin yerli versiyonu Badi’yi izleyip hayaller kuran öfkeli bir çocuk ile, başına bela olan bir miras ve başka birine kayan mahcup gönlüyle başı dertte genç bir annenin buruk hikayesini anlatıyor.


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