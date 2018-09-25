Genç oyuncudan cesur sahne

Güzel oyuncu Emma Roberts yeni filmi "Little Italy" filmindeki cesur sahneleriyle adından söz ettirdi.

Ülkemizde İtalyan Usulü Aşk adıyla vizyondaki yerini alan romantik komedi filminin başrollerini paylaşan genç oyuncular Emma Robert ile Hayden Christensen sevişme sahneleriyle filme damgasını vurdu.

İyi bir aşçı olmak isteyen Nikki (Emma Roberts), Londra'da çalışmak istediği restorandaki patronu tarafından vize sorunlarını halledebilmesi için ülkesi Kanada'ya geri gönderilir. Nikki, hiç istemese de çocukluk ve gençlik döneminin geçtiği, ailesinin yaşadığı "Küçük İtalya"ya geri döner. Burada ailesinin nesillerdir rekabet halinde olduğu rakip pizzacı Vince'in oğlu Leo (Hayden Christensen) ile ailelerinin tüm düşmanlıklarına rağmen tutkulu bir aşk yaşamaya başlar.