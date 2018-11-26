Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
26 Kasım 2018 12:47

Genç yıldız yürekleri hoplattı

Meksikalı güzel oyuncu Eiza González, çekimler için gittiği Havai’de ilk fırsatta plaja koştu.


Merakla beklenen Godzilla vs. Kong filminin çekimleri, tatil adası Havai’de tam gaz devam ediyor. Başrollerini yakışıklı aktör Alexander Skarsgård, Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown ve Meksikalı güzel Eiza González paylaşıyor. Baby Driver filmiyle gönülleri fetheden 28 yaşındaki güzel oyuncu Eiza Gonzalez, her ne kadar yoğun bir çalışma temposuna ayak uydurmak zorunda olsa da Instagramı da aktif bir şekilde kullanmayı ihmal etmiyor.



Pazar günü çekimlere ara veren Godzilla vs. Kong ekibinden Eiza González, soluğu plajda aldı. Bir hayli mutlu görünen güzel yıldız güzel hava ve okyanusun tadını çıkararak dinlendi. Bol bol fotoğraf çektiren yıldız, çektiği fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı. Okyanusun içinde poz verdiği fotoğrafını 'Hawaii sen bir hayalsin.'notuyla paylaştı. Adam Wingard yönetmenliğindeki Godzilla vs. Kong filminin 2020 yılının Mayıs ayında vizyona girmesi planlanıyor.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir