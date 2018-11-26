Genç yıldız yürekleri hoplattı

Merakla beklenen Godzilla vs. Kong filminin çekimleri, tatil adası Havai’de tam gaz devam ediyor. Başrollerini yakışıklı aktör Alexander Skarsgård, Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown ve Meksikalı güzel Eiza González paylaşıyor. Baby Driver filmiyle gönülleri fetheden 28 yaşındaki güzel oyuncu Eiza Gonzalez, her ne kadar yoğun bir çalışma temposuna ayak uydurmak zorunda olsa da Instagramı da aktif bir şekilde kullanmayı ihmal etmiyor.

Pazar günü çekimlere ara veren Godzilla vs. Kong ekibinden Eiza González, soluğu plajda aldı. Bir hayli mutlu görünen güzel yıldız güzel hava ve okyanusun tadını çıkararak dinlendi. Bol bol fotoğraf çektiren yıldız, çektiği fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı. Okyanusun içinde poz verdiği fotoğrafını 'Hawaii sen bir hayalsin.'notuyla paylaştı. Adam Wingard yönetmenliğindeki Godzilla vs. Kong filminin 2020 yılının Mayıs ayında vizyona girmesi planlanıyor.