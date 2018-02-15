Gençlik filmi 4N1K'nın devamı geliyor!

Genç yazar Büşra Yılmaz’ın satış rekorları kıran gençlik kitabı 4N1K, 2017 yılında vizyona girmiş ve vizyonda kaldığı 13 hafta içinde toplam 463.196 seyirci tarafından izlenmişti. Vizyona girişinin ardından 2 hafta boyunca listenin zirvesinde kalmayı başaran "4N1K"nın devam halkası da ilk filmde olduğu gibi Yaprak'ın başını çektiği genç bir arkadaş grubunun hikâyesini anlatmaya devam ediyor.

Başrollerinde bir kez daha Gözde Mutluer, Burak Yörük, Sina Özer, Hasan Denizyaran ve Cihan Şimşek'in yer aldığı gençlik filminin yönetmenliğini ise Deniz Coşkun'dan devralan isim Murat Onbul oluyor. Senaryoda bir önceki filmde de olduğu gibi yine Deniz Coşkun'un imzası var. Filmin kadrosunda Cemrehan Karakaş ve Atakan Hoşgören de yer alıyor.

Yeni devam halkasında da arkadaş grubunun başı dertten kurtulmuyor. Bir süredir birlikte olan Yaprak ve Ali, ilişkilerini çetenin diğer üyelerinden saklar. Aralarına yeni katılan Barış ise, Ali’nin hayatını zorlaştırmaya başlamıştır. Grubun aksi üyesi Gökhan, hayallerindeki kız ile birlikte olmak için türlü fedakarlıklar yapmak zorunda kalır. Sinan ise artık tüm cazibesini kaybedince, güzellik kavramını sorgulamaya başlar. Büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olan Oğuz, annesi Zeliş Sultan’a hayatının en büyük kabusunu yaşatır. Bütün bu kargaşa içerisinde arkadaşları ve aşkı arasında kalan Yaprak, büyük bir sınav vermek zorunda kalır...

"4N1K 2" 4 Mayıs'ta sinemalarda olacak!