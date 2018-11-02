General Harrington rolü belli oldu

Avrupa da çok tanınan Türk oyuncu Tim Seyfi, yönetmenliğini Murat Şeker’in yapacağı yeni projesinde General Harrington rolüyle, başrollerden biri oldu. Emir Kusturica, Hal Hartley, Fatih Akın ve Tony Gatliff gibi Avrupa sinemasının önde gelen yönetmenleriyle 100’den fazla filmde oynayan Tim Seyfi son olarak Avusturya Devlet Televizyonunun belgeselinde Atatürk’ü canlandırdı.

Harrington Kupası ve Fenerbahçe’nin Kurtuluş Savaşı günlerindeki mücadelesini beyaz perdeye aktaracak olan Murat Şeker, “Tim Seyfi çok donanımlı bir oyuncu. Daha önce “Aşk Tutulması”, “2 Süper Film Birden” ve “Çakallarla Dans 4”te birlikte çalıştık. Henüz adını belirlemediğimiz yeni projemizde General Harrington rolü için tereddütsüz aklımdaki tek isim Tim Seyfi’ydi”dedi…

1918 – 1923 yılları arasında Fenerbahçe’nin süper güçlere karşı Kuvayi Milliye’yi destekleyen mücadelesinin anlatılacağı filmin senaryo çalışmaları devam ediyor.