George Clooney Natalie Dormer’la kamera karşısında

Amerikalı oyuncu George Clooney ve Game of Thrones yıldızı Natalie Dormer, kahve reklamında rol aldı. 57 yaşındaki Clooney, reklam için şövalye kılığına girdi. Game of Thrones’ta Margaery Tyrell karakterini canlandıran 36 yaşındaki İngiliz oyuncu Dormer da reklamda kraliçeyi canlandırdı.

Reklamda, kraliçenin korktuğu ejderhayı öldüren şövalye kraliçeyle karşı karşıya gelir ve kraliçe ona ne arzu ettiğini sorar. Şövalye bir anda New York’un şimdiki zamandaki sokaklarında dolaşarak en iyi kahveyi aramaya koyulur.