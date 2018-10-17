Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
17 Ekim 2018 13:00

George Clooney Natalie Dormer’la kamera karşısında

Yakışıklı aktör George Clooney, İngiliz güzel Natalie Dormer’la kahve reklamında birlikte rol aldı.


Amerikalı oyuncu George Clooney ve Game of Thrones yıldızı Natalie Dormer, kahve reklamında rol aldı. 57 yaşındaki Clooney, reklam için şövalye kılığına girdi. Game of Thrones’ta Margaery Tyrell karakterini canlandıran 36 yaşındaki İngiliz oyuncu Dormer da reklamda kraliçeyi canlandırdı.



Reklamda, kraliçenin korktuğu ejderhayı öldüren şövalye kraliçeyle karşı karşıya gelir ve kraliçe ona ne arzu ettiğini sorar. Şövalye bir anda New York’un şimdiki zamandaki sokaklarında dolaşarak en iyi kahveyi aramaya koyulur.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir