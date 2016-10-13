Haberleri takip ettiyseniz, ABD'de geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan tuhaf palyaço olayına denk gelmiş olmanız olası. Bazı eyaletlerde sokakta palyaçolar, özellikle geceleri, insanları kovalıyor. Daha sonra da peşlerini bırakıyor. Şu ana kadar resmi bir suç işlenmemiş durumda bilindiği kadarıyla. Yani palyaçolar sadece korkutma amacı güdüyor. Ancak bu, elbette ki en çok çocukları etkiliyor. İşler gittikçe tuhaflaşıyor. Öyle ki, artık sadece ABD'nin bazı eyaletlerinde değil, birkaç Avrupa ülkesinde de bu gibi ihbarlarla karşılaşılmaya başlandı. Özellikle İngiltere, bu konuda bir adım önde gibi duruyor. Neyse ki, İngiltere'nin Cumbria bölgesinde insanları koruyan birisi var. Hayır, polisten bahsetmiyoruz. Böyle tuhaf bir durumda, özellikle etrafta koşturanlar palyaçoyken işiniz polisle olmamalı. Sizi koruyacak başka birisi lazım. Tabii ki, Batman. Hiç değilse, onun gibi giyinmiş birisi?
13 Ekim 2016 11:27
Gerçek Batman palyaçoların kabusu oldu
ABD'de yaşanan palyaço tuhaflığıyla ilgili gelişmeler şaşırtıyor. Artık insanları koruyan bir Batman de var.
Haberleri takip ettiyseniz, ABD'de geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan tuhaf palyaço olayına denk gelmiş olmanız olası. Bazı eyaletlerde sokakta palyaçolar, özellikle geceleri, insanları kovalıyor. Daha sonra da peşlerini bırakıyor. Şu ana kadar resmi bir suç işlenmemiş durumda bilindiği kadarıyla. Yani palyaçolar sadece korkutma amacı güdüyor. Ancak bu, elbette ki en çok çocukları etkiliyor. İşler gittikçe tuhaflaşıyor. Öyle ki, artık sadece ABD'nin bazı eyaletlerinde değil, birkaç Avrupa ülkesinde de bu gibi ihbarlarla karşılaşılmaya başlandı. Özellikle İngiltere, bu konuda bir adım önde gibi duruyor. Neyse ki, İngiltere'nin Cumbria bölgesinde insanları koruyan birisi var. Hayır, polisten bahsetmiyoruz. Böyle tuhaf bir durumda, özellikle etrafta koşturanlar palyaçoyken işiniz polisle olmamalı. Sizi koruyacak başka birisi lazım. Tabii ki, Batman. Hiç değilse, onun gibi giyinmiş birisi?
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