Gerçek Batman palyaçoların kabusu oldu

Haberleri takip ettiyseniz, ABD'de geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan tuhaf palyaço olayına denk gelmiş olmanız olası. Bazı eyaletlerde sokakta palyaçolar, özellikle geceleri, insanları kovalıyor. Daha sonra da peşlerini bırakıyor. Şu ana kadar resmi bir suç işlenmemiş durumda bilindiği kadarıyla. Yani palyaçolar sadece korkutma amacı güdüyor. Ancak bu, elbette ki en çok çocukları etkiliyor. İşler gittikçe tuhaflaşıyor. Öyle ki, artık sadece ABD'nin bazı eyaletlerinde değil, birkaç Avrupa ülkesinde de bu gibi ihbarlarla karşılaşılmaya başlandı. Özellikle İngiltere, bu konuda bir adım önde gibi duruyor. Neyse ki, İngiltere'nin Cumbria bölgesinde insanları koruyan birisi var. Hayır, polisten bahsetmiyoruz. Böyle tuhaf bir durumda, özellikle etrafta koşturanlar palyaçoyken işiniz polisle olmamalı. Sizi koruyacak başka birisi lazım. Tabii ki, Batman. Hiç değilse, onun gibi giyinmiş birisi?















BBC Cumbria'nın Facebook sayfasında birkaç fotoğraf hafta başında paylaşıldı. Bu fotoğraflardan birisinde Batman kostümü giyinmiş bir adamın, şu tuhaf palyaçolardan birini kovaladığı görülüyor. Birçok kez Joker'i yenen Batman, bu sefer gerçek mekanlarda tuhaf kostümlü palyaçoları kovalayıp Cumbria halkını rahat hissettiriyor. Ancak yine de, umudumuzu buna bağlamamamız gerek. Bu Batman, palyaçolarla dövüşüp onları yenmeye çalışmıyor. Cumbria Superheroes isimli bir şirket bu Batman'i ortaya çıkartmış ve çocukların palyaçolardan korkmaması için böyle bir çalışma yapmış. Üstelik başarılı oldukları da söylenebilir. Bir çocuk, Facebook hesabından o palyaçoyu yakaladığı için Batman'e teşekkür etmiş. Bruce Wayne bunu görse oldukça gurur duyardı sanki.







Batman kostümlü adamın ortaya çıkışından sonra işlerin durulduğunu, ortalığın sakinleştiğini söylemek isterdik. Ancak pek de olayların sona erdiğini söyleyemeyiz. Öyle ki, son birkaç haftada olaylar artmış. İngiltere'deki polis memurları son 24 saatte palyaçolarla ilişkili 14 olayın yaşandığını raporlamış. ABD' de ise durum daha ciddi. ABD'nin yarısında palyaçolarla ilgili ihbarlarda bulunuluyor.

Palyaçoların kurmaca hikayelerde ve özellikle filmlerde kötü karakterler olarak kullanıldığını biliyoruz. Ancak bu olaylar, artık çığırından çıkmaya yaklaşmış durumda. Ayrıca elbette, profesyonel palyaçoların işine zarar verdiğini de belirtmeliyiz. Hatta McDonald's bile, maskotu Ronald McDonald'ı şubelerinde daha az görünür kılmaya çalışıyor, çocukların fast food zincirinden korkmamasını sağlamak için. Bu çılgınlığın ne zaman sona ereceği bilinmiyor.