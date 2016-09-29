29 Eylül 2016 16:30 Gerçek hayatta da bulabileceğiniz 7 Harry Potter nesnesi Kitapları okurken büyülendik, filmleri izlerken "keşke gerçek olsa!" dedik gördüklerimize. Peki ya gerçek olanları da var desek?

Büyülü bir alem, büyülü bir dünya Harry Potter evreni. Büyülü derken ciddiyiz, gerçekten büyülü. Felsefe Taşı, Sırlar Odası, Azkaban Tutsağı, Ateş Kadehi, Zümrüdüanka Yoldaşlığı, Melez Prens ve Ölüm Yadigarları derken, onca yıl bizi kendisine hem filmleri hem de kitaplarıyla hayran bıraktı. Çok sevdik Harry Potter'ı. Çünkü büyülü bir evrendi ve bu evrenin içerisinde muazzam şeyler gördük. Harry Potter kitapları hayalgücümüzü, Harry Potter filmleri ise hayalgücümüze inancımızı güçlendirdi. Bir gün kitaplarda okuyup filmlerde gördüğümüz şeyleri gerçek hayatta da görebilme ihtimalimizi sevdik biz. Nesilden nesile öyle okuduk Harry Potter'ı. Yaz tatillerimiz boyunca bunları hayal edip daldık Harry Potter evrenine. Fakat belli ki, birileri sadece kitapları okuyup filmleri izlemekle kalmamış. Bununla yetinmeyenler de var. Öyle ki, bazı Harry Potter evreni obje ve konseptleri, neredeyse bütünüyle gerçekleştirmiş. Galiba tek eksiğimiz üniversite kampusünde "İşletme Bölümü İkinci Öğretim" diye bağıracak bir şapka artık. Öyleyse expecto patronum!















Weasley Saati





















Yazar J.K. Rowling "saati öğrenmek istediğinizde bütünüyle işlevsiz ama bunun dışında oldukça bilgilendirici bir saatti." diyerek anlatmaya başlıyor Weasley Saati'ni. Üzerinde sayılar olmayan, sayılar yerine konumlar bulunan, akrep ve yelkovanın yerine de 9 altın kol ve bu kolların üstünde de Weasley ailelerinin üyelerini bulunduran bir saat. Ron Weasley dişçiye mi gitti? Ron'un fotoğrafının bulunduğu kol, dişçi yazısının üstünde duruyor.

Bu aileyi kötülüklerden uzak tutma ve aile üyelerinin nerede olduğunu anlayabilme amaçlı saat, bir şekilde gerçekleştirilmiş. Tanıdığınız insanların nerede olduğunu öğrenebileceğiniz bir "saat" gerçekten mümkün. Yapılmışı var. Bir grup üniversite öğrencisi Almanya'da bir saat satın almış, tüm aksamını değiştirmiş ve bir mikro kontrol cihazı eklemiş. Daha sonra da arkadaşlarının veya ev sakinlerinin nerede olduğunu öğrenebilecekleri bir akıllı telefon uygulamasını da bu saate entegre etmiş. Çok iyi fikir!











Hareketli fotoğraflar













"Büyücülük dünyasında her zaman olduğu gibi, bu fotoğraf da hareketliydi" diyor J.K. Rowling. Harry Potter evreninde gördüğünüz görebileceğiniz tüm fotoğraf ve resimler hareketli diyebiliriz.

Hareketli billboard'lara artık alıştık. Ancak Rowling'in kastettiği şey, gazetelerdeki fotoğrafların, ya da portrelerin, çekilmiş fotoğrafların hareket edebilmesi. Bu mümkün mü? Mümkün! Şimdilik bizim küçük fakir dünyamızda dijital fotoğraflarınızın değişmesini ve sağa sola hareket etmesini sağlayan dijital çerçeveler var. Bunlar bazı kişilerin evlerinde bulunuyor. Ancak bu teknolojinin biraz daha üzerine gidilmesi ve ana akımlaşması gerek. Yine de topu çok uzak bir noktaya dikmediğimi söyleyebiliriz. Gazeteler için kurtuluş bu olabilir mi dersiniz?











Görünmezlik pelerini









Burada kalp atışlarınızın hızlandığını hissedebiliyoruz. "Harry ayaklarına baktı, ancak onları göremedi" cümlesiyle Rowling, görünmezlik pelerinini şöyle bir anlatmaya başlıyor. Harry'nin görünmezlik pelerini deneyimi filmde de, kitapta da hepimizin nefesini kesmişti. Snape'in elini Harry'nin olduğu bölgeye doğru şöyle bir uzatışı vardı, hatırlıyor musunuz? Kısmen bunun başarıldığını söyleyebiliriz. Ancak üzgünüz, bir pelerinle değil.

Foto-termal sapmayı kullanarak bir "sihir" etkisi yaratmak, bilim insanlarının bir süredir üzerinde uğraştığı bir konu. Kendilerine neyin ilham verdiğini bilmiyoruz ama, üzerinde beyaz önlüklerle laboratuarında oturup Harry Potter izleyen bilim adamları hayal etmek hoşumuza gitmedi değil. Karbon nanotüplerini ısıtıp elektrikle beraber kullanarak bir "görünmezlik" algısı oluşturmak için çalışmalar sürüyor. Beş yıl daha verelim, Teksas Üniversitesi'nde çalışmalara devam etsinler. Belki insan boyutlarında bir görünmezlik materyali yaratabilirler.













Ron'un uçan arabası













Mümkün! Pekala mümkün! ABD Ordusu'nun bir uçan kamyon üzerinde çalıştığını biliyoruz. Hayallerin en güzeli, İstanbul Boğazı'nın üstünden eski püskü bir araçla geçmek olsa gerek. Her geçen gün buna yaklaşmakta olduğumuzu söyleyebiliriz. "Air Hummer" adı verilen bu uçan kamyon, eğer istenen başarıyı sağlayabilirse, daha sonra sadece askeri kullanımla kısıtlı kalmayacağını söylemek hayal olmaz bizce.











Marauder'in Haritası











Fred Weasley "Bize okulda öğrendiklerimizden çok daha fazlasını öğretti" sözleriyle bahsediyor Marauder'in Haritası'ndan. Weasley Saati'nin icadı gösteriyor ki GPS, pek çok Harry Potter nesnesini üretmemizde pay sahibi olacak. GPS'in büyülü bir kapasitesi olduğunu bile söyleyebiliriz.

Harry Potter kitaplarında ve filmlerinde Marauder'in Haritası, büyük bir işlev sahibiydi. Hogwarts'ın her yerini, her noktasında neler olup bittiğini yöneticisine bildirmek Marauder'in Haritası'nın göreviydi. Weasley Saati'nin yaptıkları, bizce pekala bir işaret bunun da gerçekleşebileceğiyle ilgili.











Hızlı alıntı aracı













Size söylenen bir şeyleri hatırlamakta veya not almakta zorlanıyor musunuz? Ya da sadece söylenenleri kaydedip kağıda veya bilgisayara döken bir cihaza mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunun çözümü de Harry Potter kitaplarının içindeydi. Rita Skeeter'ın nasıl not aldığını hatırlayın...

İçinizdeki Rita Skeeter'ı ortaya çıkarmak için yapmanız gereken tek şey, icat edilen bu "sihirli kalem"in kayıt tuşuna basmak. Gerisi tamam! Daha sonra metin olarak söylediğiniz şeylerin kaydedildiğini göreceksini. Bundan daha havalı bir gazetecilik icadı olamaz. Ancak dikkatli olun, bu kalem Rita Skeeter'ın kalemi gibi duyduğu şeyleri çarpıtarak yazmıyor. Elinden gelen en doğru sonucu vermeye çalışıyor. Çarpıtma isterseniz bu sizin göreviniz hala.