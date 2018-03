Gerçek Kesit: Manyak Filmi Eleştirisi

Onur Ünlü’nün son bir yılda izleyiciyle buluşan beşinci filmi olan Gerçek Kesit: Manyak, yönetmenin sinemasının nefes almaya ihtiyacı olduğunu hatırlatmak için çekilmiş gibi.

Gerçek Kesit: Manyak ile kariyerinin on ikinci filmine imza atan Onur Ünlü, sadece son bir yılda filmografisinin neredeyse yarısına denk gelen beş filmle birden çıkagelerek tartışma yarattı. Nisan ayında Kırık Kalpler Bankası ile İstanbul Film Festivali’nin ana yarışmasında yer alan Ünlü, Eylül ayında ise Adana Film Festivali’nin ana yarışmasında Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filmiyle yer almıştı. Bu iki film de henüz vizyona girmemişken ve festival izleyici kitlesi haricinde çoğu kişiye ulaşmamışken yönetmenin yeni filmi Cingöz Recai vizyona girdi. Onun hemen ardından Put Şeylere filmi 50. Ulusal Yarışma kapsamında gösterildi. Adeta nefes almayı unutan yönetmenin bir başka yeni filmi Gerçek Kesit: Manyak ise –diğer dört filmden üçü hala vizyona girmemesine rağmen- aniden ortaya çıkarak izleyiciyle buluştu.

Bir Onur Ünlü filmini izlerken jenerikte yönetmenin adı yazmasa dahi o filmin kendisine ait olduğunu anlamak artık mümkün hale geldi. Öyle ki, Ünlü’nün sürekli beraber çalıştığı oyuncu kadrosu, kendine has absürt mizah anlayışı, birbirinden tuhaf karakterleri, karakterlerin şiirle her daim iç içe aforizmaları ve biçimsel olarak farklı –ama absürtlüğü açısından aynı- denemeler yönetmenin ‘auteur’ kimliğini oluşturan başlıca ögeler. 1992 yılında Flash Tv’de gösterilmeye başlanan, amatör oyuncularla kotarılan üçüncü sayfa haberleri dizisi olarak nitelendirilen ve tam 453 bölüm süren Gerçek Kesit, her ne hikmetse Onur Ünlü’nün yönetmenliğinde sinemaya uyarlandı. ‘Sarı Bıyık’ karakteriyle ünlenen Cahit Kaşıkçılar’ın hem oynayıp hem senaryosunu yazdığı film, tipik bir Gerçek Kesit hikayesi sunuyor. Alfred Hitchcock’un Psycho filmini fena halde anımsatan bu hikaye, zaten bugüne kadar yüzlerce kez perdede izlediğimiz sorunlu anne – oğul ilişkisine farklı bir şey katmıyor. Ünlü, daha önceleri bir röportajında dediği ‘İnsanları eğlendirmek için arada sırada böyle şeyler çekiyoruz. Sinema o kadar önemli bir şey değil yani.’ sözüne en çok uyan filmini çekmiş. Sinema kesinlikle çok önemli bir ‘şey!’, o kadar önemli olmayan şey ise ‘sinema’ için çekilen bu film olsa gerek…

Gerçek Kesit, Türkiye içerisinde belki kült nitelik kazanan bir dizi olsa bile bilinçli izleyicinin çoğu zaman dalga geçmek için izlediği, kötü oyunculuklarla, üçüncü sınıf kalitesiyle kafa bulduğu bir diziydi. Kimileri bu filmi ‘Onur Ünlü’nün Cahit Kaşıkçılar’ın Sarı Bıyık karakterine bir saygı duruşu’ olarak nitelendirse de bunun bir saygı duruşu mu yoksa Gerçek Kesit’le kafa bulan bir parodi mi olduğu tartışmaya açık. İçinde sinemasal hiçbir çekici yön barındırmayan, orijinal Gerçek Kesit’i sunucu anlatımından devamlılık hatalarına, figüran kullanımından amatör ruhuna kadar aynı şekilde uyarlayan Ünlü, yapmak istediğini yapmış oluyor. Daha önce beraber çalıştığı Türkü Turan, Serkan Keskin, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Meriç Aral, Taner Ölmez gibi oyuncuları birkaç saniyelik gözüken figüran yaparak, Perihan Savaş’ı anlatıcı konumuna getirerek, hatta kendisini de ‘cameo’ olarak filmin içine sokarak belli ki epey eğleniyor Ünlü. Dolayısıyla Sen Aydınlatırsın Geceyi, Kırık Kalpler Bankası, İtirazım Var, Beş Şehir gibi kendi tarzında nitelikli filmlere imza atan bir yönetmenin sadece ‘Ben bir Gerçek Kesit çekmek istedim’ diyerek sinema kalitesi olmayan, bilinçli de olsa ucuzluğu üzerinden prim kasan bu filmin eleştirilerinden kendisini arındırabilmesi mümkün. Bu da Onur Ünlü sinemasında bir tür ‘tuzak’ olsa gerek…

Puan: 3/10

HALİL İBRAHİM SAĞLAM