10 Ağustos 2018 12:05 Gerçek sevişme sahneleri olan 9 film Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 9 film!

Romance X

1999 yapımı arthouse tarzındaki Romance X filmi Paul ile Marie’nin çalkantılı cinsel hayatlarını konu alıyor. Cinsel isteklerini dizginleyemeyen Marie, sevgilisi Paul de kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyince birlikte olabileceği yeni birilerini aramaya başlar. Yönetmen koltuğuna Catherine Breillat’ın oturduğu filmin başrol oyuncuları Caroline Ducey ve Sagamore Stévenin filmdeki pek çok sahnede gerçekten sevişti.

Caligula

Penthouse dergisi tarafından finanse edilen filmin çoğu sahnesi erotizmle porno arasındaki ince çizgide devam etmektedir. Sevişme sahneler yüzünden filmin birçok farklı versiyonu bulunmaktadır. İtalyan yönetmenTinto Brasstarafından1979yılında çekilmiş bir sinema filmidir. Ayrıca filmin bazı sahneleri ise Giancarlo Lui ve Penthouse dergisinin kurucusu Bob Guccione tarafından çekilmiştir.Filmin oyuncu kadrosunda ise Helen Mirren ve Malcolm McDowell gibi isimler yer alıyor. Film Roma İmparatoru Caligula dönemindeki vahşeti ve imparatorun çevresindeki ihtişamlı hayatı gözler önüne sermektedir.

Shortbus

2006 yapımı Amerikan filmi, oldukça cesur sahneleriyle seksin tamamen gizemini yitirmesi amaçlanmıştır. Film Brooklyn’de cinselliğin anlatıldığı bir salonda geçenleri anlatmaktadır. Aşırıya kaçan sahneleri yüzünden eleştiri oklarının hedefi haline gelmiştir. Filmde sadece başrol oyuncuları değil, gördüğünüz çoğu oyuncu kamera önünde gerçekten sevişmiştir.

9 Songs

İçerdiği sevişme sahneleri dışında Franz Ferdinand,Black Rebel Motorcycle Club,Super Furry Animals gibi isimlerin canlı performansları yer aldığı için dikkat çekmektedir. İngiliz bir buzul araştırmacısı ile Amerikalı bir kadının cinselliğin ön planda olduğu ilişkisini konu alan filmde başrol oyuncuları Kieran O'Brien ile Margo Stilley kamera önünde sevişmekten çekinmemişler.

The Brown Bunny

Vincent Gallo’nun hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği filmde Chloë Sevigny eşlik etti. Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan filmin oyuncularının kamera önündeki sevişme sahneler o dönemde gündemden günlerce düşmemişti.

The Idiots

Lars von Trier’in aşırıya kaçan sahneleriyle ön plana çıkan filmi The Idiots’da birlikte yaşayan bir grup zeki insanın zihinsel özürlü taklidi yaparak, toplumun değerlerini sarsmayı amaçlamasını konu alır. Cüretkar sinemacı ve oyuncuların toplu sevişme sahnesine imza attıkları film, Lars Von Trier’in Dogma 95 kurallarına göre çektiği, tartışmalı bir yapıt.

Lie with Me

Başrol oyuncusu Lauren Lee Smith’in sekse düşkün bir kadını canlandırdığı film, Tamara Faith Berger'in romanından beyazperdeye uyarlandı.

Love

Prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan Gaspar Noé imzalı Love filminin başrol oyuncuları Karl Glusman ve Aomi Muyock filmde gerçekten seviştiler. Kışkırtıcı film daha fragmanları yayınlandığı andan itibaren eleştirilmeye başlamıştı. Ülkemizde de vizyona giren film hem sinemaseverler açısından hem de eleştirmenler açısından tartışılan filmlerin başında geliyor.

Nymphomaniac

Lars Von Trier’in diğer bir tartışmalı filmi Nymphomaniac, ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok yerde sansüre uğramıştır. Yönetmen kurgulu versiyonu yaklaşık 4 saati geçen film, sinemalarda Nymphomaniac: Vol 1 ve Vol 2 olarak gösterildi. Filmin oyuncu kadrosu ise Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Shia LaBeouf, Jamie Bell, Christian Slater, Uma Thurman ve Willem Dafoe gibi pek çok sürpriz ismi bir araya getiriyor.