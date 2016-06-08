Ghost in the Shell'den yeni fotoğraflar geldi





Ghost in the Shell'in Hong Kong'taki setinden birkaç fotoğraf internette paylaşıldı. Kotaku isimli internet sitesinde paylaşılan fotoğraflar, setten bazı görüntüleri ve daha önce Major Motoko Kusanagi rolünden bir fotoğrafla gördüğümüz Scarlett Johansson'u karşımıza çıkartıyor.





Fotoğraflarda ayrıca Game of Thrones'tan tanıdığımız Pilou Asbæk de yer alıyor.





Pazar yeri yakınlarında kurulan setten yayınlanan fotoğraflar, filmin nasıl bir ortamda geçebileceğiyle ilgili bize ipuçları veriyor. Öyle görünüyor ki film, beklentileri görsel anlamda karşılayacak.





Film en son, Rila Fukushima'yı da kadrosuna katarak gündeme gelmişti ancak hala net bir açıklama yapılmadı.









Ghost in the Shell isimli uluslararası anlamda ün kazanan Japon animesi ve mangası, sinemaya uyarlanıyor. Scarlett Johansson'un canlandırdığı Major karakteri, insan-cyborg olarak biliniyor. En tehlikeli suçluları durdurmak için çalışan Major, önemli görevler peşinde koşuyor.

Rupert Sanders'ın adaptasyonunu üstlendiği film, aynı zamanda Yeni Zelanda'nın Wellington şehrinde de çekimlerine devam ediyor. Film, 31 Mart 2017'de vizyona girecek.



