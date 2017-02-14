Ghost in the Shell'den yepyeni fragman geldi

"Onu yarattılar, fakat kontrol edemediler." Paramount, Rupert Sanders'ın Ghost in the Shell filminden ikinci fragmanı yayınladı. Film, orijinal manga serisine dayanıyor. Filmden daha önce bir fragman, bir de Super Bowl spot'u yayınlanmıştı ve artık resmi olarak ikinci bir fragmanımız var. Bu ikinci fragman, daha önce gördüklerimizden çok daha başarılı görünüyor. Scarlett Johansson "The Major" rolüyle Bölüm 9'daki özel ekibe liderlik ediyor filmde. Hanka Robotics'teki tüm teknolojiyi yok etmek için harekete geçen bir hacker'ı durdurmak için görev alan The Major, oldukça etkileyici bir göreve çıkıyor. Filmde Johansson'a Michael Pitt, Juliette Binoche, Michael Wincott, Rila Fukushima, Chin Han ve film yapımcıları Takeshi Kitano ile Joseph Naufahu eşlik ediyor. Ekip görsel efektlerle filmi güçlendirme işini epey iyi kotarmış gibi görünüyor.

Aşağıda filmin ikinci fragmanını izleyebilirsiniz.













Scarlett "beyazlaştırma" tartışmalarından rahatsız















Scarlett Johansson'un Ghost in the Shell'de baş rol oynayacağının açıklanmasından beri tartışmalar sürüyor. Tartışmalar, Asyalı bir oyuncu yerine Scarlett Johansson'un bu role seçilmesinin yanlış olması yönünde şekillenmiş, Hollywood'un böyle oyuncu seçimleriyle kültürel ürünlerin değerlerini düşürdüğü vurgusuyla ilerlemişti. Scarlett Johansson ise hiçbir zaman bu tartışmayla ilgili en ufak bir şey söylememişti. Bu sessizlik, Marie Claire dergisinin Mart sayısına verdiği röportajla bozuldu.







"Hiç başka ırktan bir karakteri canlandırdığımı farz etmedim. Çeşitlilik Hollywood için önemlidir ve insanları rahatsız edebilecek bir karakter oynadığımı hissetmeyi hiç istemedim. Ayrıca, kadın ana kahramanlı bir projede yer almak her zaman karşınıza çıkabilecek bir fırsat değil. Bunun ağırlığını omuzlarımda hissettim." Bu tartışmalarla ilgili ise filmin yapımcıları da "İzleyiciler aslında ne yaptığımıı gördüklerinde çok mutlu olacak." demekle yetiniyor.

Ghost in the Shell'in vizyon tarihi yaklaştıkça hem bu tartışmalar şiddetlenecek, hem de merak artacak belli ki.