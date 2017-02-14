"Onu yarattılar, fakat kontrol edemediler." Paramount, Rupert Sanders'ın Ghost in the Shell filminden ikinci fragmanı yayınladı. Film, orijinal manga serisine dayanıyor. Filmden daha önce bir fragman, bir de Super Bowl spot'u yayınlanmıştı ve artık resmi olarak ikinci bir fragmanımız var. Bu ikinci fragman, daha önce gördüklerimizden çok daha başarılı görünüyor. Scarlett Johansson "The Major" rolüyle Bölüm 9'daki özel ekibe liderlik ediyor filmde. Hanka Robotics'teki tüm teknolojiyi yok etmek için harekete geçen bir hacker'ı durdurmak için görev alan The Major, oldukça etkileyici bir göreve çıkıyor. Filmde Johansson'a Michael Pitt, Juliette Binoche, Michael Wincott, Rila Fukushima, Chin Han ve film yapımcıları Takeshi Kitano ile Joseph Naufahu eşlik ediyor. Ekip görsel efektlerle filmi güçlendirme işini epey iyi kotarmış gibi görünüyor.
14 Şubat 2017 09:54
Ghost in the Shell'den yepyeni fragman geldi
Scarlett Johansson'un baş rolünde yer aldığı ve duyurulduğu günden beri tartışılan Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet) filmi, yeni fragmanla bizi kendisine hazırlıyor.
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