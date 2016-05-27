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Sinema>  Sinema Haberleri
28 Mayıs 2016 01:38

Ghost in the Shell'e Wolverine'den yeni isim

Wolverine'den tanıdığımız Rila Fukushima Ghost in the Shell kadrosuna katıldı.

Scarlett Johansson'un başrolde olduğu Ghost in the Shell kadrosuna Wolverine'den tanıdığımız Rila Fukushima'yı kattı. Alınan bu habere rağmen Fukushima'nın hangi rolde oynayacağını şu an için net değil.



Ancak ne olursa olsun aksiyon filmlerinde olan tecrübesi onu her rol için hazır kılıyor. Fukushima daha önce 2013 yapımlı Wolverine'de Yukio karakterini ve televizyon dizisi Arrow'da da Tatsu Yamashiro'yu tam 15 bölüm boyunca canlandırmıştı.



Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette Binoche gibi yıldızların rol aldığı film bir sayborg'un (Johansson) dünyanın en tehlikeli suçlularını durdurmak için liderlik ettiği elit bir takımı konu alıyor. 1995 yılında anime olarak da çekilen bu eser, Matrix filminin yapımcıları Wachowski kardeşleri derinden etkilemişti.



Mangadan uyarlanan bu yapımda, orjinali Japon olan bir karakteri Scarlett Johansson tarafından canlandırılacak olması haliyle manga hayranları tarafından tepki görmüştü. Son zamanlarda daha çok Captain America'da gördüğümüz yıldız oyuncuyu bu rolde izlemek yine de eğlenceli olacaktır.




Rupert Sanders'in yönetmenliğindeki filmin çekimler Asya ve Avusturya kıtasında geçmektedir. Snow White and the Huntsman'den tanıdığımız yönetmenin ikinci uzun metrajı olacak bu film 31 Mart 2017'de izleyiciyle buluşacak.



AHMET TOĞAÇ

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