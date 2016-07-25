Fragmanı yayınlandığından beri bir Ghostbusters tartışmasıdır gidiyor. YouTube'ta en çok olumsuz oy alan fragmanlardan biri olmak, kolay iş değil. Ancak 2016 yapımı Ghostbusters bunu başardı. Türkiye'de Şahan Gökbakar'ın ve Mehmet Ali Erbil'in başına IMDb üzerinde defalarca gelen bu korkunç kabus, Ghostbusters'ın başına geldiğinde süreç çok güzel yönetildi. Bu olumsuzluktan tam bir avantaj devişirildi. Bir neslin 1984 yapımı filmini izlediği, bir neslin çizgi dizisi ile büyüdüğü Ghostbusters, tüm bu tartışmalara rağmen tekrar karşımızda. Üstelik, şu Youtube faciasını da atlatmış gibi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta vizyona giren filmin bir hafta içerisinde nasıl tepkiler aldığını araştırdık. Ghostbusters müzikleriyle beraber okuyup, kendinizi gelecek hafta vizyona girecek filme hazırlayın!
25 Temmuz 2016 08:52
Ghostbusters, Amerika'yı sallıyor
2016 yapımı Ghostbusters filmi, sadece ABD'de bile büyük bir başarıya imza attı. Tartışmalar bir tarafa, Ghostbusters hala çok genç!
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.