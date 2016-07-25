Ghostbusters, Amerika'yı sallıyor

Fragmanı yayınlandığından beri bir Ghostbusters tartışmasıdır gidiyor. YouTube'ta en çok olumsuz oy alan fragmanlardan biri olmak, kolay iş değil. Ancak 2016 yapımı Ghostbusters bunu başardı. Türkiye'de Şahan Gökbakar'ın ve Mehmet Ali Erbil'in başına IMDb üzerinde defalarca gelen bu korkunç kabus, Ghostbusters'ın başına geldiğinde süreç çok güzel yönetildi. Bu olumsuzluktan tam bir avantaj devişirildi. Bir neslin 1984 yapımı filmini izlediği, bir neslin çizgi dizisi ile büyüdüğü Ghostbusters, tüm bu tartışmalara rağmen tekrar karşımızda. Üstelik, şu Youtube faciasını da atlatmış gibi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta vizyona giren filmin bir hafta içerisinde nasıl tepkiler aldığını araştırdık. Ghostbusters müzikleriyle beraber okuyup, kendinizi gelecek hafta vizyona girecek filme hazırlayın!





Tamamı kadınlardan oluşan bir kadroya sahip ve 1984 yapımı Ghostbusters'ın bir yeniden yapımı niteliği taşıyan Ghostbusters, tahmin edildiği gibi büyük ilgi gördü. Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Leslie Jones, ve Kristen Wiig'in başrolleri paylaştığı film, Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Temmuz'da vizyona girdi, yoğun da bir ilgiyle karşılaştı. Gişede ne durumda olduğunu merak ediyor olabilirsiniz; gayet iyi gidiyor! İlk haftasında 65.1 milyon dolar kazandı, sadece ABD'de. Hala da kalabalıkları sinema salonlarına çekiyor.

Kadınlar ön planda

1984 yapımı orijinal film, oldukça büyük bir klasiğe dönüşmüştü ve serinin üçüncü filmiyle ilgili çalışmalar uzun zamandır masada bekliyordu. Sonunda, yapımcılar bir devam filmi yerine orijinal filmin bir yeniden yapımını yapmaya karar verdi. Dört baş rolün de kadınlar tarafından canlandırıldığı ve sürpriz bir Ghostbusters çıktı ortaya. Hayalet Avcıları'nın tamamı kadın mıydı yani? Ghostbusters 2016'nın gişe performansı, alınan kararın doğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya koyacaktı. Sürpriz bir şekilde de, oldukça büyük ilgi çekti.

Sürpriz bir isme teklif edilmişti





Ghostbusters filmi için Emma Watson'a da teklif götürülmüştü, ancak kendisi bu rolü kabul etmekten çekinmişti. Bu tarz uzun soluklu projelerin oldukça zaman aldığını düşünüyordu. Yapımcı şirket, ekibin tamamını bir araya getirebilmek için uzun ve zorlu bir süreç geçirdikten sonra McCarthy, rolü kabul etti. Yönetmen Paul Feig, filmin hazırlık sürecinde popüler dizi The Walking Dead'den ilham aldığını ve esas amacının ya hiç anlatılmamış, ya da anlatılmış olsa bile bambaşka bir yoldan tekrar anlatılabilecek bir hikaye yaratmak olduğunu da söylemişti. 144 milyon dolarlık bütçesiyle Feig'in harcayabilecek çok fazla parası vardı ve bu da ona geniş bir hareket alanı sağladı. Görsellik ve efektler için bütçesinin büyük bir kısmını kullanarak Feig, oldukça eğlenceli, zekice ve keyifli bir film ortaya koymuş. İlk filme sadık kalmasına rağmen 2016 yapımı Ghostbusters, bambaşka bir hikaye anlatıyor.

Büyük bir pazarlama kampanyası

Filmin arkasında korkunç bir pazarlama kampanyası da yatıyor. İlk fragman 3 Mart 2016'da yayınlandıktan 24 saat sonra Youtube ve Facebook'ta 24 milyon görüntülenmeye ulaşmıştı. Tüm sosyal medya platformlarında yayınlanan halleriyle birlikte 24 saatte 60 milyondan fazla görüntülenme aldı. Eleştirmenler ise filmin fragmanı hakkında ikiye bölünmüş durumdaydı, bazılar 'zekice' bulduğunu söylerken, bazıları bu yeni filmin tamamen bir çöp olduğunu düşünüyordu. Yine de izleyiciler filme bir şans vermek istedi ve ilk haftasında, sadece ABD'de bile büyük başarı yakaladı. 2016 yapımı filmin tanıtımı için, 1984 yapımı filmin oyuncuları da televizyon programlarına katıldı. Filmin herkesin zihninden yıllardır silinmeyen "Whom You Gonna Call" şarkısını seslendiren Ray Parker Jr, televizyon programlarında şarkıyı yıllar sonra seslendirdi. Tüm bu çaba, gözlerin filmin üzerine çevrilmesini sağladı.

Beklenenden daha iyi

Film, dünya genelinde de ABD'de de beklenenden çok daha fazla bir gelir elde etti, henüz ilk hafta sonunda. Üstelik Türkiye gibi vizyona girmediği birçok ülke de bulunuyor. Tüm bunlar gösteriyor ki, erkek egemen bir filmde rollerin değişmesiyle gücü eline alan kadınlar, Hollywood'da da yükselişe geçiyor. Sistemle ilgili tekrar gözden geçirilmesi gereken bir şeyler olduğu artık apaçık ortada. Hollywood, kadın oyunculara yeterli sayıda başrol vermiyor zira. Ancak bu denendiği zaman da, tıpkı Ghostbusters'ta gördüğümüz gibi büyük başarılarla karşılaşıyoruz. Belli ki tüm dünya, yavaş yavaş bir hayalet gördüğü zaman kimi araması gerektiğini öğreniyor... Ghostbusters, hiç değilse eski gücüne kavuştu bile!