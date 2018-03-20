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Sinema>  Sinema Haberleri
20 Mart 2018 10:05

Gişe galipleri değişmedi

Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...


Boxoffice Türkiye'nin açıkladığı verilere göre Ailecek Şaşkınız, üç hafta üstüste hafta sonu gişe lideri oldu. Film, 2018 yılı içinde bu gişeyi yapan ilk yapım oldu.Ahmet Kural, Saadet Işıl Aksoy ve Murat Cemcir'in başrollerinde yer aldığı Ailecek Şaşkınız,342.026 seyirci tarafından izlendi ve böylelikle toplamda 2.381.862 seyirciye ulaşmış oldu.


Kaybedenler Kulübü Yolda, vizyondaki ilk hafta sonunda 158.901 seyirci tarafından izlendi.Tomb Raider ise, 92.916 seyirciyle açılış yaptı.


BKM komedisi Düğüm Salonu, vizyona girdiği ilk hafta sonunda 53.839 seyirci tarafından izlendi.


Dünya çapında Black Panther $1,18 milyar hasılata ulaştı, film böylelikle ABD'de Avatar'dan sonra ilk beş hafta sonunu gişe galibi olarak geçirmeyi başarabilen ilk film olmuş oldu.Tomb Raider ise dünya genelinde açılışını $23,5 milyonla ikinci sırada gerçekleştirdi.


I Can Only Imagine adlı film ise Amerika gişe bilgilerine göre şu ana kadar yılın sürprizlerinden birine imza atarak açılışını $17 milyonla üçüncü sırada gerçekleştirdi. Sadece $7 milyonluk bir prodüksiyon bütçesi ile gerçekleştirilmiş olan yapım, I Can Only Imagine adlı meşhur şarkıyı performe eden müzik grubu MercyMe ve grubun lideri Bart Millard'ın hikâyesini beyazperdeye aktarıyor.


Yorumlar
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    Black Panther

    Ailecek Şaşkınız

    Tomb Raider
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