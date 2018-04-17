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17 Nisan 2018 20:18

Gişe Rampage: Büyük Yıkım'ın!

Hem ülkemizde hem dünyada gişe galibi belli!



Vizyondaki yedinci hafta sonunu geride bırakan yerli yapım Ailecek Şaşkınız, 91.766 seyirciyle bu hafta ikinci sırada yer alırken, 30 hafta aradan sonra ilk kez hiçbir filmin 100 bin seyirci barajını geçemediği hafta sonunda Rampage: Büyük Yıkım vizyondaki ilk üç gününde 95.621 seyirci tarafından izlenerek gişenin zirvesine yerleşti.Box Office Türkiye'nin verilerine göre 11 haftadan sonra ilk kez bir yabancı yapım Box Office Türkiye hafta sonu listesinin zirvesine yerleşmiş oldu.


Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Can Feda ise 50.863 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu. Dünya genelinde iyi bir hasılat elde eden düşük bütçeli gerilim türündeki yapım Sessiz Bir Yer ise Türkiye'deki açılışını 50.858 seyirciyle altıncı sırada gerçekleştirdi.


Rampage, üç günde dünya genelinde ise toplam $148,6 milyon hasılat topladı. Sessiz Bir Yer isedünya genelinde on günde $151,3 milyon hasılata erişti.Steven Spielberg'in rekorlar kıran son filmi Başlat Ready Player One ise $11,2 milyonla hafta sonunu dördüncü sırada kapattı.


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    Rampage: Büyük Yıkım
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