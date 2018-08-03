Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
3 Ağustos 2018 11:45

Gişede 1 milyar dolar barajını geçen filmler

Henüz ülkemizde vizyona girmeyen İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) vizyona girdiği ülkelerde hızlı bir giriş yaparak rekorlar kırmaya devam ediyor.


Vizyona girer girmez tüm zamanların en iyi animasyon film açılışına imza atan İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2), şimdi de sinema tarihinde 1 milyar dolar gişe rakamını geçmeyi başaran sayılı filmler arasına girdi. Tüm bunların yanı sıra İnanılmaz Aile 2; Black Panther, Avengers: Infinity War ve Jurassic World: Fallen Kingdom'dan sonra 2018 yılı içerisinde 1 milyar doları aşmayı başaran dördüncü yapım olmuş oldu.


İşte Türkiye'de 22 Ağustos 2018 tarihinde vizyona girecek İnanılmaz Aile 2 gibi 1 milyar dolarlık gişe başarısı gösteren ilk 10 film.


10. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 (2011)

1,341,511,219$




9. Black Panther (2018)

$1,346.1 milyon dolar




8. Avengers: Age of Ultron (2015)

1,405,403,694$



7. Furious 7 (2015)

1,516,045,911$




6. The Avengers (2012)

1,518,812,988$



5. Jurassic World (2015)

1,671,713,208$




4. Avengers: Infinity War (2018)

2,044,694,630$




3. Star Wars: The Force Awakens (2015)

2,068,223,624$



2. Titanic (1997)

2,187,463,944$



1. Avatar (2009)

2,787,965,087$


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    • Tam bir bayram filmi geliyor Tam bir bayram filmi geliyor

      Vizyona girmek için geri sayıma başlayan yazın en komik sinema filmi olmaya aday Milyonluk Kuş’un başrol oyuncularından Ufuk Özkan, Bakü’de gerçekleştirilen çekimlerdeki ilginç anısını ve film ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

    • Gerçek sevişme sahneleri olan 9 film Gerçek sevişme sahneleri olan 9 film

      Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 9 film!

    • Vizyon için gün sayıyor Vizyon için gün sayıyor

      Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli Velata’nın vizyon tarihi belli oldu.

    • Benim Adım Osssman hem güldürdü hem ağlattı Benim Adım Osssman hem güldürdü hem ağlattı

      Yapımcılığını ‘Çılgın Sedat’ olarak bilinen ünlü sanatçı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği ‘Benim Adım Osssman’ filmi görücüye çıktı.

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir