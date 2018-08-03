3 Ağustos 2018 11:45 Gişede 1 milyar dolar barajını geçen filmler Henüz ülkemizde vizyona girmeyen İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) vizyona girdiği ülkelerde hızlı bir giriş yaparak rekorlar kırmaya devam ediyor.

Vizyona girer girmez tüm zamanların en iyi animasyon film açılışına imza atan İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2), şimdi de sinema tarihinde 1 milyar dolar gişe rakamını geçmeyi başaran sayılı filmler arasına girdi. Tüm bunların yanı sıra İnanılmaz Aile 2; Black Panther, Avengers: Infinity War ve Jurassic World: Fallen Kingdom'dan sonra 2018 yılı içerisinde 1 milyar doları aşmayı başaran dördüncü yapım olmuş oldu.

İşte Türkiye'de 22 Ağustos 2018 tarihinde vizyona girecek İnanılmaz Aile 2 gibi 1 milyar dolarlık gişe başarısı gösteren ilk 10 film.

10. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 (2011)



1,341,511,219$

9. Black Panther (2018)



$1,346.1 milyon dolar

8. Avengers: Age of Ultron (2015)



1,405,403,694$

7. Furious 7 (2015)



1,516,045,911$

6. The Avengers (2012)



1,518,812,988$

5. Jurassic World (2015)



1,671,713,208$

4. Avengers: Infinity War (2018)



2,044,694,630$

3. Star Wars: The Force Awakens (2015)



2,068,223,624$

2. Titanic (1997)



2,187,463,944$

1. Avatar (2009)



2,787,965,087$