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4 Eylül 2018 13:12

Gişenin galibi İnanılmaz Aile 2

Türkiye sinemalarında bu hafta sonu animasyon rüzgarı esti.


Vizyonda ikinci haftasını geride bırakan animasyon yapım İnanılmaz Aile 2, hafta sonu elde ettiği 1.663.658 TL’lik hasılatla gişe listesinin zirvesinde açık ara yer almaya devam ediyor. Animasyon filmi, yerli yapım Siccin 5 takip ediyor. Bu hafta sonu korku serisi 609.970 TL’lik hasılatla ikinci sırada yerini aldı. Üçüncü sırada 553.297 TL’lik hasılatla Facia Üçlü yer aldı. Dördüncü sırada 509.422 TL ile Meg: Derinlerdeki Dehşet yer alırken onu bilim kurgu korku karışımı Upgrade takip etti. Vizyona bu hafta giriş yapan Upgrade ilk haftasında 382.367 TL’lik hasılat elde etti.


Altıncı sırada Denzel Washington’lı Adalet 2 yer aldı. Gerilim, aksiyon karışımı film bu hafta sonu 367.955 TL ile altıncı sırada. Yedinci sırada yerli komedi filmi Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet yer aldı. 256.893 TL hasılat elde eden yapımı vizyondaki altıncı haftasını geride bırakan Mission: Impossible – Fallout, 182.106 TL ile takip etti. Listenin son iki sırasında ise 149.837 TL’lik hasılatı ile Dışarıda ve 120.285 TL’lik hasılatı ile Çatışma filmleri yer aldı.


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