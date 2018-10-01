1 Ekim 2018 08:57 Gizlice evlendiler Avengers'ta rol alan Gwyneth Paltrow, yapımcı ve senarist Brad Falchuk ile dünyaevine girdiğini duyurdu.

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Hollywood yıldızıGwyneth Paltrowile yapımcı ve senaristBrad Falchuk evlendiklerini duyurdu. İkili Hamptons’ta düzenlenen basına kapalı bir davetle dünyaevine girdi.

Düğüne, aralarında Robert Downey Jr., Steven Spielberg, Cameron Diaz, Benji Madden ve Jerry Seinfeld’in de bulunduğu ünlü isimlerin katıldığı belirtildi.

Avengers ve Iron Man serisinin Pepper Potts'u Gwyneth Paltrow mutluluğunu sosyal medyadan paylaştığı yüzüklü fotoğrafla hayranlarına duyurdu.

Paltrow, Coldpaly'in solisti Chris Martin ile 2003- 2016 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin Apple ve Moses adında iki çocuğu bulunuyor. Falchuk ise Mart 2013'te 10 yıllık evliliğine son verdi. Falchuk'un da bu evliliğinden Brody ve Isabella isimli iki çocuğu dünyaya gelmişti.