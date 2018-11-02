Gladiator 2 geliyor

Beyazperdeye iddialı bir dönüş yapmak isteyen Ridley Scott, Akademi Ödülleri’nde 5 dalda Oscar’a layık görülen Gladyatör’ün devam filmi için çalışmalara başladı. Deadline’a göre; yönetmenin, ilk filmde Connie Nielsen’ın canlandırdığı Lucilla’nın oğlu Lucius’un hikâyesini mercek altına alacak. Konuyla ilgili en çok merak edilen konu ise, şu sıralar pek çok projeyle uğraşan Ridley Scott’ın Gladyatör filminin çekimlerine ne zaman başlayacak.

Paramount Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği projenin oyuncu kadrosuyla ilgili herhangi bir gelişme yok. Yoğun programının arasında Scott’ın hangi filme öncelik tanıyacağı henüz bilinmiyor.