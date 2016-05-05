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Sinema>  Sinema Haberleri
6 Mayıs 2016 01:02

Gladyatör, The Mummy filmine giriyor

Russell Crowe, yeniden çekilecek The Mummy'nin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Alınan duyumlara göre Universal, "The Mummy"nin yeniden çekimine başlayacak. Planlara göre filme, bir Oscar dokunuşu yapacaklar. Russell Crowe'un oyuncu takımına katılma ihtimalinin konuşulması da bu durumu kanıtlıyor.



Şu an çekimlerinin Londra'da sürdüğü filme eğer Crowe de katılırsa deneyimli aktör, "Dr. Jekyll" tipi bir karaktere hayat verecek. Bu karakteri "Dr. Jekyll ve Bay Hyde" isimli bir romandan tanıyoruz. Roman, sinemaya defalarca uyarlanmasının yanı sıra şu anda Türkiye televizyon ekranlarında yayınlanan, "46: Yok Olan" dizisi de eserin farklı bir yorumudur.



Tom Cruise'un da yer aldığı "The Mummy" kadrosunda yer alan öteki isimler ise şöyle sıralanıyor: Sofia Boutella, Jake Johnson ve Courtney Vance. Filmin senaryosu Jon Spaihts'e aitken yönetmen koltuğunda Alex Kurtzman yer alıyor.



Film Universal yapım şirketinin "Canavar Evreni"nin ilk filmi olacak. Planlanan diğer filmlere bakacak olursak şirketin, sinema tarihinin korku klasiklerini yeniden diriltmenin peşinde olduğunu söyleyebiliriz. The Wolfman, The Invisible Man, Bride of Frankenstein bu bahsettiğimiz planlara dahil olan filmlerden bazıları.



Russell Crowe bu sırlar "Mumya" ile beraber başka yapımlarla da seyirci karşısına çıkacak. 20 Mayıs'ta vizyonla buluşacak olan "The Nice Guys" bunların ilki. "In Sand and Blood" ikinci filmin ise henüz çekimlerine başlanmadı. Muhtelen bunu Mumya'dan sonra göreceğiz.



AHMET TOĞAÇ

Yorumlar
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    Mumya

    Frankenstein'ın Gelini

    Görünmez Adam

    The Wolfman

    The Mummy

    İyi Adamlar
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