Glass filmine özel Comic-Con posteri

Oscar ödüllü Emma Stone, verdiği bir röportajda evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı “Ahlat Ağacı” filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson ve Sarah Paulson gibi isimler yer alıyor. Parçalanmış (Split) üçlemesinin ikinci halkası olan film, üç tehlikeli adamın aynı hastanenin çatısı altında olmasıyla ortaya çıkan olayları konu alıyor.

Altıncı His (The Sixth Sense), İşaretler (Signs), Parçalanmış (Split) gibi filmlere imzasını atan, iki Oscar adayı usta yönetmenM. Night Shyamalan imzalı Glass filminin Comic-Con posteri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Çarpıcı poster, efsanevi çizgi roman çizeriAlex Ross imzası taşıyor.

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