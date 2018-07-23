Glass filmine özel Comic-Con posteri

Altıncı His (The Sixth Sense), İşaretler (Signs), Parçalanmış (Split) gibi filmlere imzasını atan, iki Oscar adayı usta yönetmenM. Night Shyamalan imzalı Glass filminin Comic-Con posteri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Çarpıcı poster, efsanevi çizgi roman çizeriAlex Ross imzası taşıyor.
Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson ve Sarah Paulson gibi isimler yer alıyor. Parçalanmış (Split) üçlemesinin ikinci halkası olan film, üç tehlikeli adamın aynı hastanenin çatısı altında olmasıyla ortaya çıkan olayları konu alıyor.
Glass 18 Ocak 2019’da ülkemizde seyircilerin karşısına çıkacak.