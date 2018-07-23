Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
23 Temmuz 2018 15:48

Glass filmine özel Comic-Con posteri

Merakla beklenen filmler sıralamasında yerini alan Glass’dan Comic-Con posteri yayımlandı.


Altıncı His (The Sixth Sense), İşaretler (Signs), Parçalanmış (Split) gibi filmlere imzasını atan, iki Oscar adayı usta yönetmenM. Night Shyamalan imzalı Glass filminin Comic-Con posteri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Çarpıcı poster, efsanevi çizgi roman çizeriAlex Ross imzası taşıyor.


Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson ve Sarah Paulson gibi isimler yer alıyor. Parçalanmış (Split) üçlemesinin ikinci halkası olan film, üç tehlikeli adamın aynı hastanenin çatısı altında olmasıyla ortaya çıkan olayları konu alıyor.




Glass 18 Ocak 2019’da ülkemizde seyircilerin karşısına çıkacak.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir