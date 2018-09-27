28 Eylülde vizyona girmeye hazırlanan Göktaşı filminin galasında kavga çıktı. Tansiyon giderek yükselince olaya başrol oyuncusu Şafak Sezer müdahale etti.

BaşrolündeŞafak Sezer'in rol aldığıGöktaşı filminin galası, geçen akşam bir AVM'de gerçekleşti. Eğlenceli bir şekilde başlayan galanın ilerleyen zamanlarında bir anda tansiyon yükseldi.Kardeşim Benim 2filminin galasında da tartaklanan emektar oyuncu Erol Taşçı'nın yine aynı muameleye maruz kaldığı görüldü.

Davetli olduğu halde içeri alınmayan emektar oyuncuErol Taşçı'nın korumalarla tartıştığı görüldü. Erol Taşçı, 'Neden beni içeri almıyorsunuz?' diye isyan etti. O sırada olayı gören Şafak Sezerde araya girip kavgayı ayırmaya çalıştı.

Erol Taşçı, Burak Özçivit ve Murat Boz'un başrolünde oynadığı 'Kardeşim Benim 2' filminin galasında da görevliler tarafından tartaklanmıştı.