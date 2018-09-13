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Sinema>  Sinema Haberleri
13 Eylül 2018 08:26

Göktaşı gümbür gümbür geliyor

Şafak Sezer’in başrolünü üstlendiği Göktaşı filminden kahkaha dolu yeni bir fragman yayımlandı.

Yeni sezonun iddialı komedisi Göktaşı filminden kahkaha dolu yeni fragman yayımlandı. Vizyona girmek için gün sayan film, göktaşı düşen bir köyde yaşananları konu alıyor. Şafak Sezer Muhtar Kısmet karakterini canlandırıyor. Filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Caner Erzincan üstleniyor.


Filmin oyuncu kadrosunda Bülent Çolak, Ayhan Taş, Tuna Orhan, Mehmet Esen, Sinan Çalışkanoğlu, Ceyhun Fersoy, Nilay Toprak ve Yılmaz Gruda gibi isimlerin bir araya geldi. Göktaşı’nda; Amerikalı, Alman ve Rusların yüksek ücretler karşılığında göktaşlarını satın alacağını öğrenen Muhtar Kısmet’in kısa yoldan para kazanmak için çevirdiği oyunlar seyirciyi kahkahaya boğacak.


Göktaşı, 28 Eylül’de sinemalarda...



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