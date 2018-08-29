Göktaşı vizyona hazır

Yeni nesil sinemacılara esin kaynağı olmayı ve onların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçladığı “Çocuklar İçin” bölümüyle minik sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Bülent Çolak, Ayhan Taş, Tuna Orhan, Mehmet Esen, SinanÇalışkanoğlu, CeyhunFersoy, Nilay Toprak ve YılmazGrudagibi isimlerin bir araya geldi. Göktaşı’nda;Amerikalı, Alman ve Rusların yüksek ücretler karşılığında göktaşlarını satın alacağınıöğrenenMuhtar Kısmet’in kısa yoldan parakazanmak içinçevirdiği oyunlar seyirciyi kahkahaya boğacak.

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