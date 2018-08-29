Göktaşı vizyona hazır

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye düşen göktaşının ardından yaşanılanlardan yola çıkılarak kaleme alınan Göktaşı filmindeŞafak Sezer Muhtar Kısmet karakterini canlandırıyor. Filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Caner Erzincan üstleniyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Bülent Çolak, Ayhan Taş, Tuna Orhan, Mehmet Esen, SinanÇalışkanoğlu, CeyhunFersoy, Nilay Toprak ve YılmazGrudagibi isimlerin bir araya geldi. Göktaşı’nda;Amerikalı, Alman ve Rusların yüksek ücretler karşılığında göktaşlarını satın alacağınıöğrenenMuhtar Kısmet’in kısa yoldan parakazanmak içinçevirdiği oyunlar seyirciyi kahkahaya boğacak.