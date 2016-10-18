Birkaç ay önce CEm Yılmaz, 2000'li yılların en iyi komedi filmlerinden birisi olan gösterilen uzay macerası G.O.R.A.'nın ikinci filmini yazmaya başladığını, Instagram hesabından duyurmuş, bu haber epey merak uyandırmış ve ses getirmişti. Fakat filmden daha sonra başka bir haber gelmemiş ve ne durumda olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi alamamıştık. İzleyicilerde ise merak ve beklenti sürüyordu.
18 Ekim 2016 12:30
G.O.R.A 2'den haber var
Cem Yılmaz'ın birkaç ay önceki Instagram paylaşımından sonra, yeni G.O.R.A. filmi resmileşmiş gibi görünüyor.
Birkaç ay önce CEm Yılmaz, 2000'li yılların en iyi komedi filmlerinden birisi olan gösterilen uzay macerası G.O.R.A.'nın ikinci filmini yazmaya başladığını, Instagram hesabından duyurmuş, bu haber epey merak uyandırmış ve ses getirmişti. Fakat filmden daha sonra başka bir haber gelmemiş ve ne durumda olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi alamamıştık. İzleyicilerde ise merak ve beklenti sürüyordu.
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