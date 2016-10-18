G.O.R.A 2'den haber var

Birkaç ay önce CEm Yılmaz, 2000'li yılların en iyi komedi filmlerinden birisi olan gösterilen uzay macerası G.O.R.A.'nın ikinci filmini yazmaya başladığını, Instagram hesabından duyurmuş, bu haber epey merak uyandırmış ve ses getirmişti. Fakat filmden daha sonra başka bir haber gelmemiş ve ne durumda olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi alamamıştık. İzleyicilerde ise merak ve beklenti sürüyordu.







Fakat gelen yeni bir haber, G.O.R.A. 2'nin gerçekten yapım aşamasında olduğunu doğruluyor. İlk filmdeki Robot 216 rolüyle dikkatleri üzerine çeken ve daha sonraki A.R.O.G ve Yahşi Batı gibi Cem Yılmaz filmlerinde de izlediğimiz Ozan Güven, filmle ilgili ilk bilgileri yaptığı bir açıklamayla verdi. Filmin vizyon tarihinin ve kadrosunun henüz netleşmediğini söyleyen Güven, yine de kemik kadrodan şaşılmayacağını sözlerine ekledi. Filmin hazırlık aşamasında olduğu da Ozan Güven'in açıklamalarıyla birlikte kesinleşti.