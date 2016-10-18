Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
18 Ekim 2016 12:30

G.O.R.A 2'den haber var

Cem Yılmaz'ın birkaç ay önceki Instagram paylaşımından sonra, yeni G.O.R.A. filmi resmileşmiş gibi görünüyor.

Birkaç ay önce CEm Yılmaz, 2000'li yılların en iyi komedi filmlerinden birisi olan gösterilen uzay macerası G.O.R.A.'nın ikinci filmini yazmaya başladığını, Instagram hesabından duyurmuş, bu haber epey merak uyandırmış ve ses getirmişti. Fakat filmden daha sonra başka bir haber gelmemiş ve ne durumda olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi alamamıştık. İzleyicilerde ise merak ve beklenti sürüyordu.


Fakat gelen yeni bir haber, G.O.R.A. 2'nin gerçekten yapım aşamasında olduğunu doğruluyor. İlk filmdeki Robot 216 rolüyle dikkatleri üzerine çeken ve daha sonraki A.R.O.G ve Yahşi Batı gibi Cem Yılmaz filmlerinde de izlediğimiz Ozan Güven, filmle ilgili ilk bilgileri yaptığı bir açıklamayla verdi. Filmin vizyon tarihinin ve kadrosunun henüz netleşmediğini söyleyen Güven, yine de kemik kadrodan şaşılmayacağını sözlerine ekledi. Filmin hazırlık aşamasında olduğu da Ozan Güven'in açıklamalarıyla birlikte kesinleşti.
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    G.O.R.A.
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir