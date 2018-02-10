Berlin Film Festivali’nde prömiyerini gerçekleştirecek Gordon & Paddy'den fragman yayınlandı. Seslendirme kadrosunda Stellan Skarsgard'ın bulunduğu animasyon Ulf Nilsson‘ın kitabını ekrana taşırken; film polis şefi Gordon’ın macerasını anlatıyor. Emekliliği yaklaşan Gordon kendine yeni bir asistan bulmak için çabalıyor. Bu sırada karşısına Paddy çıkıyor. Gordon’ın son davasını birlikte çözmeye çalışan ikili, iyi bir dostluğun ilk adımını da atıyor. Filmin senarist koltuğu Jan Vierth‘e emanet.

Daha önce pek çok animasyona imza atan senarist, hatırlanmaya değer bir hikâye kaleme almayı ihmal etmiyor üstelik. Projenin yapımcılığını üstlenen Jan Naszewski ise oldukça heyecanlı. Karakterlere aşık olduğunu ve filmin pozitif bir mesaj verdiği söyleyen Naszewski, projeye güvendiğini belirtiyor. Projenin Hollywood yapımı animasyonlara farklı bir soluk getirdiği kesin. Zira fragman dahi alışılmadık bir hikâye izleyeceğimizi garanti ediyor. Kahkahalarla dolu bir film beklememekte fayda var tabii. Rengarenk bir dünya sunmuyor yapım. Fakat dramatik ve gizemli bir atmosfer çizerek hayal kırıklığı yaratmayacağını da müjdeliyor.

Filmin fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz: