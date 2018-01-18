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18 Ocak 2018 16:17

Görevimiz Tatil filminin fragmanı yayınlandı

Başrolünü usta oyuncular Demet Akbağ ile Zafer Alagöz'ün üstlendiği 'Görevimiz Tatil' filminin fragmanı yayınlandı.

Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği 'Görevimiz Tatil' filminden ilk fragman geldi. Demet Akbağ ve Zafer Alagöz'ün başrolünde yer aldığı Görevimiz Tatil filmindeki Mutlu ailesinin maceralarıyla seyirci kahkaya doyacak.

Dört ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretecebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir.

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