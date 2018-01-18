Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği 'Görevimiz Tatil' filminden ilk fragman geldi. Demet Akbağ ve Zafer Alagöz'ün başrolünde yer aldığı Görevimiz Tatil filmindeki Mutlu ailesinin maceralarıyla seyirci kahkaya doyacak.
18 Ocak 2018 16:17
Görevimiz Tatil filminin fragmanı yayınlandı
Başrolünü usta oyuncular Demet Akbağ ile Zafer Alagöz'ün üstlendiği 'Görevimiz Tatil' filminin fragmanı yayınlandı.
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