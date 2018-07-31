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Sinema>  Sinema Haberleri
31 Temmuz 2018 08:16

Görevimiz Tehlike fark attı

Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) açık ara farkla gişe listesinin zirvesine oturdu.


Tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de vizyona giren Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) filmine hafta sonu ülkemizde yoğun ilgi vardı. 725 salonda gösterime giren filme hafta sonu 138.911 adet bilet kesilerek, 2.259.028TL hasılat elde etti. 2 hafta üst üste Türkiye boxoffice listesinin zirvesinde oturan Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation) vizyondaki üçüncü haftasında 641.698 TL hasılat elde ederek 2’inci sıraya oturdu. Üçüncü sırada 469.620 TL’lik gişe geliri elde eden korku-aksiyon filmi İlk Arınma Gecesi’ni (The First Purge), 448.231 TL’lik hasılatla Dwayne Johnson’lu Gökdelen (Skyscraper) takip ediyor. Listenin beşinci sırasında yerli korku filmi Kabir Azabı yer alıyor. Vizyondaki ik haftasında 308 salonda gösterime giren film hafta sonu 421.754TL’lik gişe geliriyle listenin beşinci sırasında yer aldı.




Son 5’te ise hasılat gelirlerine göre; yerli komedi Eski Köye Yeni Adet, animasyon film Dipdip: Bir Okyanus Macerası (Deep), Ant-Man ve Wasp (Ant-Man and the Wasp), Javier Bardem’le Penelope Cruz’un başrollerini paylaştığı Pablo Escobar'ı Sevmek (Loving Pablo) ve 10’uncu sırada fantastik gerilim Dev Avcısı (I Kill Giants) filmi yer aldı.


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