Görevimiz Tehlike zirveye demirledi

Vizyona hızlı bir giriş yapıp fırtınalar estirmeye devam eden Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout), ABD gişesinde bu hafta sonu 35 milyon dolarlık hasılat elde ederek zirvedeki yerini korudu. En yakın rakibi, bu hafta ülkemizde de vizyona giren Christopher Robin 25 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek listeye ikinci sıradan giriş yaptı. Listenin üçüncü sırasında ülkemizde önümüzdeki hafta Beni Satan Casus adıyla vizyona girecek olan The Spy Who Dumped Me yer aldı. Kate McKinnon ileMila Kunis'in başrollerini üstlendiği komedi filmi Amerika’da bu hafta sonu 12 milyon doları aşkın gişe geliri elde etti. Dördüncü sırada müzikal komedi Mamma Mia! Here We Go Again yer alırken onu, The Equalizer 2 filmi takip etti.

Son 5’te ise hasılat gelirlerine göre;Hotel Transylvania 3, Ant-Man and the Wasp, The Darkest Minds, Incredibles 2 ve Teen Titans Go! to the Movies filmleri yer aldı.