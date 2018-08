Görevimiz Tehlike zirveyi bırakmıyor

Tom Cruise’un altıncı kez ajan Ethan Hunt rolünü canlandırdığı Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) gişede liderliği elden bırakmıyor. 3 – 5 Ağustos tarihleri arasında filme 80.697 adet bilet kesildi. Görevimiz Tehlike’nin en yakın takipçisi ise 38.072 bilet sayısıyla vizyona bu hafta giren Karanlık Zihinler (The Darkest Minds) oldu. Listenin üçüncü sırasında yine vizyona yeni giriş yapan animasyon film Genç Titanlar Filmi (Teen Titans Go! to the Movies) yer aldı. 33.289 adet bilet kesilen filmi diğer bir animasyon yapım 30.462 bilet sayısıyla Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation) izledi. Beşinci sırada ise aksiyon dolu korku filmi İlk Arınma Gecesi (The First Purge) yer aldı. Film için bu hafta sonu 22.001 adet bilet kesildi.

Son 5’te ise bilet rakamlarına göre;Dwayne Johnson’lu Gökdelen (Skyscraper), yerli korku filmi Kabir Azabı, yerli komedi Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn, Christopher Robin ve Eski Köye Yeni Adet filmleri yer aldı.