Göteborg Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Her yıl yaklaşık 70 ülkeden 450 filmin gösterildiği, İsveç’in en büyük film festivallerinden Göteborg Film Festivali bu yıl 41. kez düzenlendi. Festivalin ödül töreninde büyük ödülü İsveçli yönetmen Gabriela Pichler’ın “Amateurs” filmi kazandı. Prömiyerini festivalin açılışında yapan film yaklaşık 126.000 dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Bu yılın festival jürisi, Toronto Uluslararası Film Festivali’nin kıdemli planlayıcısı Steve Gravestock, yönetmen Dani Kouyate, görüntü yönetmeni Linda Wassberg ve yönetmen Maria Blom’dan oluşuyordu. İşte kazananların tamamı:

En İyi Nordik Filmi İçin Ejderha Ödülü: Amateurs (Gabriela Pichler)

En İyi Nordik Filmi İçin Seyirci Ejderha Ödülü: What Will People Say (Iram Haq)

En İyi Nordik Belgeseli İçin Ejderha Ödülü: The Distant Barking of Dogs (Simon Lereng Wilmont)

En İyi Uluslarası Film İçin Ejderha Ödülü: Men Don’t Cry (Alen Drljevic)

Ingmar Bergman Uluslararası İlk Film Ödülü: Menina (Christina Pinheiro)

Sven Nykvist Sinematografi Ödülü: The Charmer (Sophia Olsson)

FIPRESCI Ödülü: And Breathe Normally (Ísold Uggadóttir)

Onursal Ejderha Ödülü: Juliette Binoche