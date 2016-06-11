11 Haziran 2016 18:22 Göze çarpan Justin Timberlake filmleri Ünlü şarkıcının beyaz perdede hiç de fena olmadığını gösteren 8 filmi

Uzun zaman sonra son albümüyle yeni bir çıkış yapmaya hazırlanan Justin Timberlake beyaz perde de başarılı performanslar göstermişti. Yakışıklı aktörün sizler için öne çıkmış ve ses getiren filmlerini derledik.

Rehine - Alpha Dog









Justin Timberlake'i ciddi manada başarılı gördüğümüz ilk feilmlerinden olan Rehine'nin yönetmenliğini Nick Cassavetes üstlenirken Justin Timberlake'nin haricinde filmin başrollerinde Emile Hirsch, Shawn Hatosy, Ben Foster, Olivia Wilde, Amanda Seyfried, Sharon Stone ve Bruce Willis gibi isimler yer almıştı. Dünyayı umursamayan zengin insanların aralarına aldığı bir çocuğun bir anda rehineye dönüşmesi ve gelişen olayları anlatan film birçok eleştirmen tarafından çok beğenilmiş,ümlü şarkıcıya ayrı övgüler yağdırılmıştı.







Sosyal Ağ - The Social Network









David Fincher'ın yönetmenliğini yaptığı yapımcıları arasında Kevin Spacey'nin de bulunduğu 2010 ABD yapım filmde Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Facebook'u yaratma ve geliştirme sürecinde yaşadığı olayların beyaz perde uyarlamasını izlemiştik. Bu filmde Facebook kurulduktan sonra destek veren ve kurucu ortak olan Napster'ın sahibi Sean Parker rolüyle Justin Timberlake karşımıza çıkmıştı.



Kötü Öğretmen - Bad Teacher









Başrollerinde Cameron Diaz, Jason Segerl ve Justin Timberlake'nin oynadığı filmden ünlü sanatçımızı bu kez kötü öğretmen rolündeki Elizabeth Halsey'in tavlamaya çalıştığı Scott Delacorte rolüyle izlemiştik. Filmin yönetmenlik koltuğunda Jake Kasdan oturuyordu.



Arkadaştan Öte - Friends with Benefits









Will Gluck'un yönetmenlğini üstlendiği 2011 ABD yapım filmin başrollerinde Justin Timberlake ve Mila Kunis oynamıştı. Romantik komedi türünde sadece seks yapmak için anlaşan iki arkadaşın yaşadığı olayları anlatan filmde Justin Timberlake karşımıza Los Angeles'da çalışıp New York'a iş için Seyahat eden sanat yönetmeni Jamie karakteriyle karşımıza çıkmıştı.







Zamana Karşı - In Time









2011 ABD yapım bir başka film olan Zamana Karşı filminin yönetmenliğini AndrweNiccol üstlenirken başrollerinde Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy gibi isimler yer almıştı. Zamanın genel olarak konu alındığı bilim kurgu filminde Justin Timberlake karşımıza işlemediği bir cinayetle suçlanan Will Salas rolüyle çıkıyor.



Hayatımın Atışı - Trouble with the Curve









Justin Timberlake'i bu kez başrolde efsanevi aktör ve yönetmen Clint Eastwood'la Hayatımın Atışı filminde oynamıştı. 2012 ABD yapım film Spor ve Dram türünde eleştirmenler tarafından olmulu karşılanmıştı. Yönetmenliğini Robert Lorenz'in üstlendiği filmin diğer oyuncuları Amy Adams, Matthew Lillard ve John Goodmanolarak dikkat çekiyor.



Sen Şarkılarını Söyle - Inside Llewyn Davis









2013 yapım filmin yönetmenliğini Ethan ve Joel Coen yapmış başrollerinde de Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman ve Justin Timberlake oynamıştı. New York'un kışı sırtında hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir müzisyeni konu alan filmde Justin Timberlake'i yan rolde Jim karakteriyle izlemiştik. Film ayrıca Cannes Film Festivalinde Büyük Ödülü kazanmıştı.

Büyük Kumar - Runner, Runner





Brad Furman'nın yönetmenliğini üstlendiği suç,dram ve gerilim türündeki 2013 ABD yapım Büyük Kumar filminde Justin Timberlake'in beyaz perdede başrol olarak oynadığı son filmdi. Başrolde Justin Timberlake'ye Ben Affleck ve Gemma Arterton eşliketmişti. Timberlake'i başrolde gördüğümüz son sinema filminde Richie Furst karakteriyle karşımıza çıkmıştı.









SELİM GERÇEKER