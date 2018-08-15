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Sinema>  Sinema Haberleri
15 Ağustos 2018 13:26

Green Book'tan ilk fragman yayınlandı

Başrollerinde Viggo Mortensen ve Mahershala Ali'nin yer aldığı Green Book'tan ilk fragman yayınlandı.


Moonlight filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülünü kucaklayan Mahershala Ali ile Yüzüklerin Efendisi serisinin Aragorn’u, iki kez Oscar ödülünün kıyısından dönen Viggo Mortensen’in başrollerini paylaştığı Green Book filminden ilk fragman gün yüzüne çıktı. Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan filmde Mahershala Ali saygın piyanist Don Shirley'ye, fedaisiTony Liprolünde Viggo Mortensen’i izleyeceğiz.



Saygınsiyah bir müzisyen olan Don Shirley Güney Amerika'nın en ırkçı kesimlerinde tura çıkmaya hazırlanır. Bu yolculukta kendisine hem şoför hem de koruma arayan müzisyenin yolu yarı İtalyan yarı Amerikan bir işçi sınıfı fedaisiyle kesişir ve Güney Amerika'ya yapılan yolculuk ikilinin arasındaki büyük dostluğun temellerini atar. Peter Farrelly'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Green Book'un senaryosuNick VallelongaveBrian Hayes Currie ikilisine ait. Filmin oyuncu kadrosundaLinda Cardellini,Don Stark,P.J. ByrneveBrian Stepanek gibi isimlerin yer aldığı yapım,21 Kasım'daABD'de de vizyona girecek.


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