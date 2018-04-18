Gremlinler yeniden beyazperdeye geliyor

Yönetmen Chris Columbus, son röportajında üçüncü Gremlinler filmi olarak bir reboot (yeniden çekim) üzerinde çalışıldığını, 1492 Pictures prodüksiyon şirketi olarak bu filmi çekmek istediklerini söyledi.

11 milyon dolar bütçeli ilk Gremlinler filmi gişede büyük başarı elde etmiş ve toplamda 153 milyon dolar gelire sahip olmuştu. 50 milyon dolar bütçeli Gremlinler 2 ise 41,5 milyon dolarlık gişe hasılatıyla hayal kırıklığına yol açmıştı.

Bir yılbaşı hediyesi olarak tasarlanan ve adı Gizmo olan sevimli yaratıklar, geceyarısından sonra yemek verilirse, direkt güneş ışığına maruz kalırsa veya birkaç damladan fazla su içerlerse canavar gremlinlere dönüşüyorlardı.