Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
18 Nisan 2018 18:03

Gremlinler yeniden beyazperdeye geliyor

Şirin korku – komedi klasiği Gremlinler yeniden sinemalarda olacak


Yönetmen Chris Columbus, son röportajında üçüncü Gremlinler filmi olarak bir reboot (yeniden çekim) üzerinde çalışıldığını, 1492 Pictures prodüksiyon şirketi olarak bu filmi çekmek istediklerini söyledi.


11 milyon dolar bütçeli ilk Gremlinler filmi gişede büyük başarı elde etmiş ve toplamda 153 milyon dolar gelire sahip olmuştu. 50 milyon dolar bütçeli Gremlinler 2 ise 41,5 milyon dolarlık gişe hasılatıyla hayal kırıklığına yol açmıştı.


Bir yılbaşı hediyesi olarak tasarlanan ve adı Gizmo olan sevimli yaratıklar, geceyarısından sonra yemek verilirse, direkt güneş ışığına maruz kalırsa veya birkaç damladan fazla su içerlerse canavar gremlinlere dönüşüyorlardı.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Gremlinler
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir