Grinç'ten dublajlı fragman geldi

"Sherlock" dizisi ile yıldızı iyice parlayan oyuncu Benedict Cumberbatch’in sesiyle can verdiği karakter ile bildiğimiz hikayeye animatif bir dokunuş geliyor. Yönetmen koltuğunda ise ilk uzun metrajına imza atacak olan Pete Candeland ve ondan bir tık daha deneyimli Yarrow Cheney ikilisi oturuyor. Merakla beklenen animasyon macera ülkemizde 23 Kasım 2018'de vizyona giriyor.

Dağ başında bir mağarada yaşayan Grinch'e sadece köpeği Max eşlik etmektedir. Grinch'in tek kabusu ise, yılbaşı kutlamalarına düşkünlüğüyle bilinen Who halkının coşkusudur. Grinch bu coşkuyu yok etmek adına Noel Baba kılığına girmeye karar verir.Ama hayat ondan bağımsız başka planlar da yapmaktadır.

Ron Howard imzalı ilk film The Grinch' in de esin kaynağı, 1966 yapımı, 26 dakikalık bir animasyon: Dr Seuss' HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS idi. Noel klasiği olarak kabul edilen yapım dev bütçeli bir Jim Carrey filmine dönüşmüştü.

Filmin Türkçe dublajlı fragmanı için buyurun: