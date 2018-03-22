Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
22 Mart 2018 14:46

Grinç'ten dublajlı fragman geldi

Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var


"Sherlock" dizisi ile yıldızı iyice parlayan oyuncu Benedict Cumberbatch’in sesiyle can verdiği karakter ile bildiğimiz hikayeye animatif bir dokunuş geliyor. Yönetmen koltuğunda ise ilk uzun metrajına imza atacak olan Pete Candeland ve ondan bir tık daha deneyimli Yarrow Cheney ikilisi oturuyor. Merakla beklenen animasyon macera ülkemizde 23 Kasım 2018'de vizyona giriyor.


Dağ başında bir mağarada yaşayan Grinch'e sadece köpeği Max eşlik etmektedir. Grinch'in tek kabusu ise, yılbaşı kutlamalarına düşkünlüğüyle bilinen Who halkının coşkusudur. Grinch bu coşkuyu yok etmek adına Noel Baba kılığına girmeye karar verir.Ama hayat ondan bağımsız başka planlar da yapmaktadır.


Ron Howard imzalı ilk film The Grinch' in de esin kaynağı, 1966 yapımı, 26 dakikalık bir animasyon: Dr Seuss' HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS idi. Noel klasiği olarak kabul edilen yapım dev bütçeli bir Jim Carrey filmine dönüşmüştü.


Filmin Türkçe dublajlı fragmanı için buyurun:


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Grinç
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir