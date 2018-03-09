Gringo Filmi Eleştirisi



En çok Hollywood’un her geçen yükselen aktörü Joel Edgerton’ın ağabeyi olmasıyla tanınan Avustralyalı oyuncu – dublör – yönetmen Nash Edgerton, izleyici karşısına bir kara komedi ile çıkıyor. Bir iş adamının Meksika kartellerinden kazanç elde etme çabasındayken, suçun karanlık dünyasında faka basmasını anlatan yapım, yıldız oyuncu kadrosunun desteğiyle öne çıkıyor.

Nash Edgerton bilindiği üzere Spider isimli bir kısa filmle festivallerin beğenisini kazanırken, The Square isimli kara film örneğiyle geleceği bir sonraki projesinde ne yapacağı beklenen isimlerden biri haline gelmişti. Filmin konusuna baktığımızda bir ilaç şirketinin patronu tarafından Meksika sınırındaki uyuşturucu trafiğinden kar elde etme planı, bu iş için görevlendirilen adamların son derece aptal olması yüzünden iyice karışır. Olaya kartellerin karışması ve yanlış anlaşılmalar sonucunda suçun kol gezdiği komik bir dünyayla karşılaşırız.

Karakterlerini bir Coen karakteri gibi biçimşlendiren Edgerton, hikayesini domine taşları üzerine diziyor. Öyle ki bir taşın devrilmesinin tüm film için sıkıntı yaratacağının sonuna kadar farkında diyebiliriz. Buna rağmen elindeki kozlarını cesur oynamayı tercih ediyor. Bu yüzden de planın dışındaki yan karakterleri filmin içine sokarak senaryonun içinde belirsiz bir kaos yaratıyor. Farklı karakterlerle ilişkili hikayeleri iç içe geçirerek “yanlış zamanda yanlış yerde olma” esprisinden faydalanarak; filmin kara mizah unsurlarını hikayenin içine ekiyor.

Film hikaye kurgusuna gösterdiği özeni ise ne yazık ki karakterlerini yaratırken göstermiyor. Filmdeki Thandie Newton, Charlize Theron ve Amanda Seyfried’in canlandırdığı karakterler derinleştirilmemiş. Sanki bu karakterler filmde öne çıktıkları bir ya da iki sahne için filmde yer alıyorlar.

Hikayenin Meksika arkaplanı son derece klişe ve tahmin edilebilir. Bu yüzden herhangi bir hareket şaşırtmıyor. Edgerton’ın kurduğu düzen filmin başında tıkır tıkır işlerken, izleyici bir anda daha da çılgın bir film geliyor beklentisine düşüyor. Ancak film yavaşlayarak başta yakaladığı tempoyu kaybediyor. Bunun getirisi olarak da tatminsizlik baş gösteriyor.

Sonuç olarak film sonlandığında elimizde Coen’lerden çalınmış gibi duran karakterler, iyi planlanan bir senaryo olmasına rağmen, pek de yaratıcı olamayan bir yönetmenlik çabası görüyoruz. Coen’lerin sivri zekasından arındırılmış bir Coen prototipi ile geçen yıl vizyona giren Soderbergh filmi “Lucky Logan” karışımı bir film ortaya çıkmış oluyor. Her ne kadar olumsuz özellikleri fazla olsa da, haftanın alternatif filmi olarak vizyonu şenlendirdiği açık diyebiliriz.

Puan: 5,5/10

HAKTAN KAAN İÇEL