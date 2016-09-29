29 Eylül 2016 14:23 Grup Vitamin'den daha fazla doksanlar kokan 11 film Doksanlar bir başkaydı, filmleri de... Kendinizi bu filmlerle pat diye doksanlarda bulacaksınız.

Vanilla Ice, sanal bebek, leblebi tozu, Macarena ve daha fazlasıyla 90'lar, 2000'li yıllara geçmeye hazırlanırken bizi sarıp sarmaladı. Doksanları yakalayan, o dönemde çocuk olan, ilk gençliğini yaşayan herkes filmlerine, dizilerine, çizgi filmlerine, müziğine kadar her şeyiyle doksanlı yılları özlüyor. Hala gözlerimizi dolduran bir sürü filmi doksanlarda izledik. Bir sürü kötü korku filmini de... Ancak doksanların kötü olan hiçbir şeyinden de "bu kötü!" diyerek vazgeçemedik. Onları da özledik, onları da sevdik. Hakan Peker'den, Grup Vitamin'den, Ressam Bob Ross'tan, Baba Evi'nden, Alf'ten, hatta Süper Baba'dan bile daha fazla doksanları hatırlatan ve doksanları özleten filmleri listeledik. Bu filmlerin her birisi bizim için Parliament Gece Sineması kadar doksanlar...





Melekler Şehri / City of Angels (1998)









Meg Ryan, doksanların en ünlü ve en sevilen oyuncularından birisiydi. Gömlek üstü kazak kombini en çok ona yakışırdı. Mesajınız Var'da Tom Hanks ile kalbimizi on bin kez fethetmişti ve asla iyi filmler yapmaya ara vermiyordu. Nicholas Cage de, aksiyon filmlerinden melodramlara kadar neredeyse her türden filmleriyle aklımızı başımızdan alıyordu. Doksanlarda ilk gençliğini ve gençliğini yaşayan insanların evinde hiç yoktan küçük bir afişinin bulunduğu bir filmden, Melekler Şehri'nden bahsediyoruz. Filmde Nicholas Cage bir melek... Herkesin hayatında isteyebileceği, Meg Ryan'ı bile kendine aşık edebilecek türden. Çok özledik böyle filmleri.









Fırlama Kızlar / Clueless (1995)











Clueless -ya da Türkçe ismiyle Fırlama Kızlar- 90'lar çocuklarının hafızasında hepten yer etmiş, iyi bir komedi filmidir. Konu modaya geldiğinde de kesinlikle bahsedilmesi gereken bir filmdir ayrıca. Doksanlar modası, bu filmde bir kez daha vücut bulur ve sabitlenir. Bu filmi izledikten sonra ekoseli etek ve küçük sırt çantası almak istemeyen var mı aranızda? Doksanların modasına, o döneme denk gelen çocukluğunuz ve gençliğinizde ne giydiğinizi hatırlamak için aile albümlerini karıştırmanıza çok da gerek yok. Cher ve arkadaşları, 1995 yılının modasını belirlemişti.









Kırılma Noktası / Point Break (1991)











Patrick Swayze'nin doksanları hatırlatmama ihtimali neredeyse sıfır. Hiç Patrick Swayze filmi izlememiş olmalısınız, ki bu da pek mümkün değil. Yanında da Keanu Reeves var. Ya şu an hangi filmden bahsettiğimizi hatırladınız, ya da "böyle bir film mi var" diye araştırma yapmaya koyuldunuz. Biraz daha hatırlatalım; bir CIA ajanı, banka soygunu yaptığından şüphelendiği bir grubun peşine düşer... Nasıl, şimdi hatırlayabildiniz mi?







Tatlı Yalanlar / Romy and Michele's High School Reunion (1997)









Doksanlar gençlik filmleri... Yine moda başrolde. İki çok yakın arkadaş, mezunlar gecesi için yola çıkarlar. Hayatlarıyla ilgili eski sınıf arkadaşlarına yalanlar söylerler ve işler çığırından çıkar! Tam bir doksanlar filmi... Bu arada başrolünde o sıralar Friends ile de ortalığı sallayan Lisa Kudrow var!











Çığlık / Scream (1996)











Çok çok çok fazla doksanlar. Hakkında pek de bir şey söylemeye gerek yok. İzlemediniz mi? Geri döndürmeniz gereken bir yirmi yıl var demektir... Korkunun en keyifli hali Scream'de.









İşte Böyle Bir Kız / She's All That (1999)









O zaman biraz daha dans! She's All That'te Freddie Prinze, Jr. ve Matthew Lillard yanlarına Rachel Leigh Cook'u da alarak harika bir performans sergilemişlerdi. Film çok beğenilmese de müzikleri ve dans sahneleri enfesti! Ayrıca süslü ve "okulun havalı kızı" olan bir kızın hiç de çekici olamayan bir genç kıza dönüşmesinin mümkün olup olmadığını sorgulatıyor insana. Mümkün mü sizce?









The Crow (1994)











Bu intikam hikayesi, izleyenlerin hala uykusunu kaçırıyor. Doksanlar sinemasını her anlamda temsil ediyor. Üstelik film müzikleri, dönemin alternatif rock efsanelerini bir araya getiriyordu. Stone Temple Pilots'u kaç filmde dinleyebildik ki? Korkunç bir şekilde öldürülen bir kişi dünyaya intikam için dönüyor... Muazzam hikaye, Brandon Lee'nin efsane oyunculuğu, Alex Proyas'ın harika yönetmenliği ve çok daha fazlası...







Amy'nin İzinde / Chasing Amy (1997)











"Nerede o eski Ben Affleck'ler," mi diyorsunuz? O eski B en Affleck'ler, Amy'nin izinde... Holden ve Banky isimli çizgi roman sanatçılarının Alysia isimli bir meslektaşlarıyla tanışması ve Holden'ın ona aşık olmasını anlatıyor. Ancak Alysia hakkında öğrenmesi gereken çok şey var Holden'ın...







Taciz / Disclosure (1994)











Yine çok fazla doksanlar kokan bir film... Gerçekten çok fazla. Doksanlarda insanların sanal gerçeklik ve internet hakkında düşündüğü şeyler hakikaten bambaşkaymış. Michael Douglas, 30 dakikalık bir mücadeleye girer, bir sanal gerçeklik simülatörüyla. Niçin? Bir dosyayı silmek için! Gerçekten bambaşkaymış.







Reality Bites (1994)







Bizde vizyona girmedi. Ancak ABD'de hayli dikkat çekmişti. Winona Ryder, Ethan Hawke ve Ben Stiller başrollerde. Afişinde, oyuncuların arkasında kalan duvarlarda yazanlar bile oldukça doksanlar durmuyor mu? Kim duvara "kredi kartları" yazar ki? Bir belgesel yapımcısı ve arkadaşları, Houston'da iş bulmak ve aşık olabilmek için gezinirler. Film gerçekten bunu anlatıyor.







İnternet'te Av / The Net (1995)





Bir filmin doksanlarda çekildiğini nereden anlarsınız? Birisi yazdıklarını aynı zamanda seslendiriyorsa o film, yüksek ihtimalle doksanlarda çekilmiştir... Nasıl, doğru mantık değil mi? Sandra Bullock oynuyor, bu filmde bir şeyler var demektir. Pekala var demektir. Mesela, ta o zamandan internet üzerinden yemek sipariş edebileceğimizi öngörmüş. İnternetin yeni ve korkutucu olduğu bir dönemde, ekrana yapılan zoomlar durumu daha da korkutucu hale getirmeye yetiyordu. Sonraları kimse internetten korkmamaya başladı.











ANDAÇ ÜZEL