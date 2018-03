5 Ekim 2016 14:36 Guardians of the Galaxy 'en ölümcül film' oldu Yapılan bir araştırmayla, Guardians of the Galaxy'nin şu ana kadar çekilmiş filmlerin içerisinde en çok ölüme sahne olduğunu ortaya koydu.

General Zod ile savaşan Superman'in Man of Steel'de insan hayatına hiç saygı göstermediğini hatırlıyorsunuz, değil mi? DC Comics / Warner Bros. filmlerinde film içerisinde ölen kişi sayısı ile Marvel Sinematik Evreni'nde ölen kişi sayısı çoğunlukla karşılaştırılır ve listeye konur. Ancak örneğin Man of Steel, bu listede ilk 200 içerisinde bile hiçbir zaman kendine yer bulamadı. Böyle bir listenin varlığı bile bizi şaşırtırken, aslında en çok şaşırmamız gereken şeyin listenin varlığı olmadığını fark ettik. Öyle ki, listenin en tepesi hayli uzun zaman değişmeyecek gibi duruyor. Hiç değilse listenin ikincisiyle birincisi arasında kapanmayacak bir fark olduğunu söyleyebiliriz.









Listeyi ilginçleştiren şey, şaşırtıcı bir şekilde Marvel'ın Guardians of the Galaxy filminin liderliği elinde bulundurması. Hem de gerçekten şaşırtıcı bir fark ile elinde bulunduruyor. Guardians of the Galaxy filminde, ortalama bir şehrin nüfusu kadar insan hayatıunı kaybetmiş. Bu sayı gerçek hayatta herhang bir olay içerisinde gerçekleşse, büyük bir trajediden söz etmemiz gerekiyor. Tabii ki kurmaca dünyada gördüğümüz ölümler, gerçek hayatta gördüklerimiz kadar sarsıcı olmuyor. Guardians of the Galaxy içerisinde toplam 83.871 ölüme şahit olmuşuz. Üstelik Marvel'ın iki filmi, listenin tepesinde yer alıyor ve J.R.R. Tolkien'ın fantastik evrenine de fark atmış durumda. Tabii, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'in listenin ilk 10 filmi içerisinde üç filmle temsil edildiğini de belirtmek gerek.

Güardians of the Galaxy filminin yönetmeni James Gunn, bu listede filminin yeri hakkında şaşkınlığını gizleyememiş ve "Ah peki, demek ki en ölümcül film olmuşuz, buna sevinmeli miyim bilemiyorum" şeklinde yorum yapmış. Bununla birlikte listenin tamamı da yayınlanmış. Oldukça ilgi çekici.

İşte dünyanın en çok ölüm gördüğümüz 10 filmi:

1. Guardians of the Galaxy (2014) – 83,871 ölüm

2. Dracula Untold (2014) – 5,687 ölüm

3. The Sum of All fears (2002) – 2,922 ölüm

4. The Lord of the Rings: Return of the King (2003) – 2,798 ölüm

5. 300: Rise of An Empire (2014) – 2,234

6. Lord of the Rings: The Two Towers (2002) – 1,741 ölüm

7. The Matrix Revolutions (2003) – 1,647

8. The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) – 1,417 ölüm

9. Braveheart (1995) – 1,297

10. The Avengers (2012) – 1,019 ölüm

Bu listenin altındaki diğer filmleri tahmin etmek de zor olmuyor böylelikle. Öte yandan, şimdilerde gözünü kırpmadan film karakterlerinin canına kıyabilen Hollywood, 1940'lı yıllara kadar bu konuda oldukça çekimsermiş. 1940'lı yıllara kadar 50'den fazla ölümü bize gösteren sadece bir film varmış. Bu, 1950'lerde değişmeye başlamış ve dört filme yükselmiş. 1960'ta 33, 1970'te 44, 1980'de 84 ve 1990'da ise 119 filme yükselmiş. Yalnızca 2014'te ilk 10 filmden dördü vizyona girmiş.

Eğer tepede neden bu filmden bahsettiğimizi ve Man of Steel'in kaçıncı sırada olduğunu merak ediyorsanız söyleyelim; Man of Steel listenin 243. sırasında ancak yer bulabilmiş. 134 ölüme şahit olmuşz filmde. Orijinal Star Wars filmi 182 ölümle 156. sırada. Bir yandan Stormtrooper'ların hakikaten nişancılık konusunda iyi olmadığını ispatlıyor da olabilir bu liste.