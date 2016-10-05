General Zod ile savaşan Superman'in Man of Steel'de insan hayatına hiç saygı göstermediğini hatırlıyorsunuz, değil mi? DC Comics / Warner Bros. filmlerinde film içerisinde ölen kişi sayısı ile Marvel Sinematik Evreni'nde ölen kişi sayısı çoğunlukla karşılaştırılır ve listeye konur. Ancak örneğin Man of Steel, bu listede ilk 200 içerisinde bile hiçbir zaman kendine yer bulamadı. Böyle bir listenin varlığı bile bizi şaşırtırken, aslında en çok şaşırmamız gereken şeyin listenin varlığı olmadığını fark ettik. Öyle ki, listenin en tepesi hayli uzun zaman değişmeyecek gibi duruyor. Hiç değilse listenin ikincisiyle birincisi arasında kapanmayacak bir fark olduğunu söyleyebiliriz.
5 Ekim 2016 14:36
Guardians of the Galaxy 'en ölümcül film' oldu
Yapılan bir araştırmayla, Guardians of the Galaxy'nin şu ana kadar çekilmiş filmlerin içerisinde en çok ölüme sahne olduğunu ortaya koydu.
Yorumlar
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en çok ölüm gördüğümüz fil kesinlikle bu film değil, star wars : force awakens ta 6-7 gezegen yok ediliyor. yine star wars : a new hope ta koca bir gezegen yok ediliyor. tejrar araştırmanızı tavsiye ederim...
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