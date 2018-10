Guillermo del Toro Pinokyo için çalışmalara başladı

Oscar ödüllü yapımcı Guillermo del Toro, uzun metraj animasyon yönetme konusunda ilk adımını Pinokyo ile Netflix’te atıyor. Stop-motion olarak hayata geçirilecek proje müzikal türünde olacak ve del Toro projenin hem senaryosunu hem de prodüktörlüğünü üstlenecek. Pinokyo, En İyi Yönetmen ve En İyi Film de dahil olmak üzere kendisine 4 Oscar ödülü kazandıran The Shape of Water’dan sonra del Toro’nun ilk uzun metraj filmi olacak.

Del Toro, klasikleşmiş Pinokyo masalının yeniden anlatacağı film için dönem olarak 1930’ların İtalyası’nı seçti. Bu proje aynı zamanda devam eden Netflix & Del Toro işbirliğinin yeni bir aşaması olacak. Del Toro daha önce Netflix için DreamWorks’ün Tales of Arcadia üçlemesinin ilk uyarlaması olan Emmy ödüllü DreamWorks Trollhunters dizisine imza atmıştı. Üçlemenin devamı olan 3Below 21 Aralık’ta ve Wizards da 2019’da ekranlara gelecek. Del Toro aynı zamanda önümüzdeki dönemde Netflix’te izleyeceğimiz Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight’ın da yaratıcısı.

Pinokyo’nun prodüktörlüğünü Guillermo del Toro üstleniyor. The Jim Henson Company (The Dark Crystal: Age of Resistance) ve ShadowMachine (Bojack Horseman, The Shivering Truth) ise stop-motion animasyon prodüksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Del Toro ile beraber prodüktörlüğü üstlenen diğer isimler; Lisa Henson, ShadowMachine’den Alex Bulkley, Corey Campodonico ve Exile Entertainment’ten Gary Ungar. Blanca Lista da ortak prodüktör olarak yapımda yer alıyor. Senaryoda ise del Toro’nun yanı sıra Patrick McHale (Over The Garden Wall, Adventure Time) ekipte yer alıyor ve Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox) yardımcı yönetmen olarak karşımıza çıkıyor. Pinokyo karakterinin tasarımında Gris Grimly’nin orijinal tasarımından ilham alan Guy Davis, prodüksiyon tasarımcısı olarak yer alıyor. Filmde izleyeceğimiz kuklalar ise Mackinnon and Saunders (Corpse Bride) tarafından hazırlanacak. Filmin bu sonbaharda yapım aşamasına başlaması bekleniyor.

Pinokyo konusunda Guillermo del Torro şöyle konuştu: “Hayatımda ve işlerimde beni animasyonlar kadar etkileyen başka bir sanat formu olmadı, kişisel olarak da Pinokyo kadar derin bir bağ kurduğum başka bir karakter olmadı. Hikayemizde Pinokyo masum bir ruh, babası ise anlayamadığı bir dünyada kaybolup gitmiş özensiz bir baba olarak karşımıza çıkıyor. Çıktığı sıradışı yolculukta Pinokyo’nun, babası ve gerçek dünyaya dair bakış açısı tümüyle değişiyor, algıları açılıyor. Kendimi bildim bileli bu filmi hayata geçirmek istedim. Trollhunters ile elde ettiğimiz muhteşem tecrübeden sonra Netflix’in yetenekli ekibi hayatımın fırsatını bana verip, bu klasik kukla-insan hikayesinin kendi yorumumu dünyanın her yerindeki izleyicilere sunma şansını verdi.”

Netflix Kids and Family Başkan Yardımcısı Melissa Cobb ise şöyle konuştu: “Guillermo kariyeri boyunca yarattığı Pan’s Labyrinth’teki canavarlar ve The Shape of Water’daki su yaratıkları gibi unutulmaz ve etkileyici karakterlerle ve ustalıkla şekillendirdiği sihirli dünyalarla insanları büyüledi. Guillermo ile işbirliğimizi büyütmekten çok heyecan duyuyoruz ve Pinokyo hikayesini Netflix’e özel olarak hayata geçirme vizyonunun tüm dünyadaki izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanacağına inancımız sonsuz.”

GUILLERMO DEL TORO HAKKINDA

Guillermo del Toro, film-televizyon ve canlı çekim-animasyon arasındaki sınırları bulanıklaştırırken frekansını yükselten ve geçişi kolaylaştıran başarılı yönetmenler arasında ilk sıradaki isimlerden. Puss in Boots, Kung Fu Panda 3, ve Rise of the Guardians gibi uzun metraj DreamWorks animasyonlarında yedi yıldır baş yapımcı olarak görev alan del Toro’nun Fox Searchlight ile senaryo, prodüksiyon ve yönetmenlik alanında da anlaşması bulunuyor. The Shape of Water, Pan's Labyrinth, Hellboy, Hellboy II veThe Devil's Backbone gibi filmleriyle tanıdığımız del Toro aynı zamanda Netflix’te yayınlanan ve DreamWorks’ün Tales of Arcadia üçlemesinin ilk uyarlaması olan Emmy ödüllü DreamWorks Trollhunters dizisine imza atmıştı. Üçlemenin devamı olan 3Below 21 Aralık’ta ve Wizards da 2019’da ekranlara gelecek. Del Toro aynı zamanda önümüzdeki dönemde Netflix’te izleyeceğimiz Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight’ın da yaratıcısı.