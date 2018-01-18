Gülse Birsel'in yeni dizisinde kimler olacak?

Başarılı oyuncu ve senarist Gülse Birsel geçtiğimiz yıl senaryosunu yazdığı filmi Aile Arasında'nın ardından başka bir projeyle televizyon ekranlarına dönüyor. Köşesinde dizinin kadrosunu açıklayan Cengiz Semercioğlu, bizzat Gülse Birsel'den öğrendiğini yazdı. Arif V 216'daki Zeki Müren rolüyle beğeni toplayan Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun gibi oyuncular dizinin kadrosunu oluşturacak.

BKM film imzalı yapım, Hakan Akgül'ün yönetmenliğinde. Dizinin ilk bölümünün çekimleri tamamlanmış bile. Ayrıca Gülse Birse l“Çok neşeliyiz ve şahane bir iş çıkıyor” sözlerini de paylaştı.