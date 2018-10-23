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23 Ekim 2018 12:46

Güney Kore'de "Müslüm" gösterimi

26 Ekim’de vizyona girecek olan, Müslüm Gürses’i Timuçin Esen’in, Muhterem Nur’u Zerrin Tekindor’un canlandırdığı “Müslüm” filmi için Seul’de özel gösterim düzenlendi.


5 milyon 588 bin izleyiciye ulaşan “Ayla” filminin de yapımcısı olanMustafa Uslu, “Müslüm”le birlikte hedefi daha da büyüttü. Bin kopya ile gösterime gireceklerini açıklayan Uslu, “Hasılat rekoru kıracağımızı düşünüyorum. Bu filmden sonra yeni Müslüm fanları oluşacak. Bizim topraklarımızda bir derviş yaşamış da farkında değilmişiz çünkü. Türkiye’de rekor 7 milyonla ‘Recep İvedik’te. Biz 10 milyon izleyici bekliyoruz” dedi. Ünlü yapımcı, “Müslüm”ün çok maliyetli bir yapım olduğunu da sözlerine ekledi: “Aşağı yukarı 24 bin 300 parça kostüm var Kaza sahnesi için 3 Mercedes parçalandı. Sadece Gülhane sahnesi için 3 bin 500 figüran kullanıldı. Şarkılara da 1 milyon 800 bin lira telif ödedik.”



Filmde Müslüm Gürses’i canlandıran Timuçin Esen, role girmekte zorlanınca Amerika’ya gitti ve Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo di Caprio gibi ünlülerin oyuncu koçluğunu yapan Greta Seacat’le çalıştı.


Oyucuları özenle seçtiklerini söyleyen Mustafa Uslu, Timuçin Esen’in roleAmerika’da hazırlandığını belirtti: “Timuçin Esen burada çok büyük risk aldı. Bu filmden sonra olmak veya olmamak diye hayatı ikiye ayrılabilirdi. Film kötü olsa kariyeri yok olabilirdi. Ama hakkını verdi, yüreğini, kalbini koydu. İlk başta role giremedi. Ona destek olduk, Amerika’ya gönderdik. ‘La La Land’in senaryo doktorluğunu yapan, en son Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo di Caprio gibi ünlülerin oyuncu koçluğunu yapan Greta Seacat’le çalıştık. Greta onu çok iyi hazırladı. Timuçin Esen Amerika’dan dönerken Greta bize bir mail attı. Dedi ki ‘Gelen kişi artık Timuçin Esen değil, Müslüm Gürses. Sakın onun fabrika ayarlarıyla oynamayın. Daha agresif olabilir, size selam vermeyebilir. Hakikaten uçaktan indiği andan itibaren, film bitene kadar Timuçin o rolün içindeydi.”



Müslüm Gürses’in gençliğini Şahin Kendirci’nin canlandırdığı filmde annesi Emine Akbaş rolünde Ayça Bingöl, kardeşi Ahmet Akbaş rolünde ise Vahit Çelik var.



GÜLHANE SAHNESİ ÇOK İYİ ÇEKİLMİŞ


“Müslüm”ün basın gösterimi de önceki gün Kanyon’da yapıldı. Filmi izleyenler arasında bulunan Atilla Dorsay, “Film gerçek bir hikâyeyi başarılı bir dille sinemaya yansıtıyor. Muhterem Nur ve Müslüm Gürses arasında yaşanan aşk hikâyesi güzel yansıtılmış. Özellikle unutulmaz Gülhane konseri çok iyi çekilmiş” dedi.


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