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Sinema>  Sinema Haberleri
23 Ekim 2018 11:42

Gupse Özay kötü günleri geride bıraktı

Gupse Özay, 8 aydır mücadele ettiği Hipotiroid, Haşimato, karaciğer yağlanması ve Hipoglisemi rahatsızlığını atlatarak normal hayatına döndü.


Türk sinemasının zirvedeki isimlerinden biri olan Gupse Özay, Deliha filmleri için alıp-verdiği kiloları ile başı derde girmişti. Oyunculuk kariyeri 2011'de 'Yalan Dünya'da canlandırdığı 'Nurhayat' karakteriyle başlayan Özay, çok kısa sürede adını duyurmayı başardı. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı dizide 'Nurhayat'ı fenomen karakterlerinden biri haline getirse de bir oyuncudan daha fazlası olduğunu biliyordu.


Hakan Algül'ün yönettiği,Gupse Özay'a başrollerde Barış Arduç, Derya Alabora ve Cihan Ercan'ın eşlik ettiği komedi türündeki 'Deliha', gösterime tam da Türk sinemasının kuruluşun 100'üncü yılı olan 14 Kasım 2014'de girdi. Gupse Özay'ın ilk senaryosunun filmi 'Deliha', izleyiciden ilgi görerek 1 milyon 596 bin 119 kişi tarafından izlenip 16 milyon 808 bin 380 TL hasılat elde etti. Bu rakam bir kadın senaristinin ulaştığı en yüksek izleyici sayısı oldu.


23 kiloyu vermekle kalmayıp üzerine 'Deliha'dan önceki kilosundan 7 kilo daha vermesi gerekiyordu. Toplamda 30 kilo... Çünkü 'Görümce'de canlandıracağı 'Yeliz', 'Zeliha'nın aksine oldukça zayıf bir karakterdi. Gupse Özay, kısa sürede aşırı kilo alıp vermesiyle gösterdiği fedakarlığın karşılığı 'Görümce'nin gişesiyle alırken senaristlikte rüşdünü ispatladı Gupse Özay, Kıvanç Baruönü'nün yönettiği 'Görümce', bir önceki filmi 'Deliha'nın izleyici sayısını geçerek 1 milyon 914 bin 199 kişi tarafından izlendi. Hasılat ise 22 milyon 226 bin 55 TL.



Deliha filminin gördüğü ilgi sonrasında Gupse Özay, ikincisi için kolları sıvadı. Gupse Özay, 'Görümce' için verdiği 30 kiloyu yeniden alarak 'Deliha 2'nin çekimlerine başladı. Kısa sürede doktor kontrolü olmadan hızla aşırı kilo alıp vermesi Gupse Özay'ın umurunda değildi. Hem filmleri büyük ilgi görüyor hem de sağlığında bir sorunla karşılaşmıyordu. Ayrıca 'Deliha 2',Gupse Özay'ın kariyerinde özel bir anlam taşıyordu. Kariyerinde ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturacaktı. Bu nedenle Gupse Özay, aldığı aşırı kiloları daha önce sorun etmemişti.


'Deliha 2'yi 2 milyon 106 bin 154 kişinin izlemesiyle kariyerinin gişe rekorunu kıranGupse Özay'ın mutluluğuna hızlı bir şekilde alıp verdiği kilolar ciddi sağlık sorunlarına dönüşerek gölge düşürdü. Az yediği ve çok hareket ettiği halde kilo almaya devam eden, günde 16 saat uyuyanGupse Özay'ın normal değeri 0.4 - 2.5 olan TSH (Tiroid Bezini Uyarıcı Hormon) oranı 185'e çıktı. Hipotiroid (Vücut dokuları için gerekli miktarda tiroid hormonunun salgılanamaması), Haşimato hastalığı (Hipotiroidinin ve pek çok başka rahatsızlığın başlıca sebebi), karaciğer yağlanması ve Hipoglisemi (Düşük kan şekeri) teşhisi konulan Özay'ın tedavisine martta başlandı.


'Deliha 2' için aldığı aşırı kiloları doktor kontrolünde aşama aşama veren Gupse Özay, sağlıklı günlerine döndü. İlaç tedavisiyle vücudunda oluşan sorunlar giderilerek TSH oranı normal seviyeye geldi. Sağlığına kavuşan Gupse Özay, 'İşimin başındayım' diyerek yeni filminin senaryosunu yazmaya başladı.Çekimleri yaz aylarında gerçekleştirilecek filmin gösterimiyse önümüzdeki yıl.


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