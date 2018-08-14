Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filminin fragmanı hazır

Başrollerini Emre Mutlu, Hakan Bulut, Gökhan Yıkılkan, Ayhan Taş, Arzu Oruç üstlendiği ve konuk oyuncu olarak Şafak Sezer’in de yer aldığı film, Türkiye’nin en komiklerini buluşturarak sezonu açıyor. “Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet”in yönetmen koltuğunda Orhan Erkal oturuyor.

“Bir motokuryenin başına en fazla ne gelebilir ki?” sorusuna 94 dakikalık aksiyon ve kahkaha dolu bir cevap vermeye hazırlanan film çok eğlendirecek. Pizzaları çalınan, bozuk asansörler hep kendisini bulan, Türkçe bilmeyen müşterilerle anlaşmaya çalışan Gürbüz’ün (Emre Mutlu) pizzaları bu sefer yanlış zamanda yanlış yere gidince belanın rengi çok değişecek!



