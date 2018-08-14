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Sinema>  Sinema Haberleri
14 Ağustos 2018 13:25

Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filminin fragmanı hazır

Yapımcılığını TRY Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Emre Mutlu'nun kaleme aldığı, "Gürbüz Hadi Allah'a Emanet" filmi 30 Ağustos'ta tüm Türkiye'de vizyona girecek. Bol sürprizli filmin fragmanı hazır!

Başrollerini Emre Mutlu, Hakan Bulut, Gökhan Yıkılkan, Ayhan Taş, Arzu Oruç üstlendiği ve konuk oyuncu olarak Şafak Sezer’in de yer aldığı film, Türkiye’nin en komiklerini buluşturarak sezonu açıyor. “Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet”in yönetmen koltuğunda Orhan Erkal oturuyor.


“Bir motokuryenin başına en fazla ne gelebilir ki?” sorusuna 94 dakikalık aksiyon ve kahkaha dolu bir cevap vermeye hazırlanan film çok eğlendirecek. Pizzaları çalınan, bozuk asansörler hep kendisini bulan, Türkçe bilmeyen müşterilerle anlaşmaya çalışan Gürbüz’ün (Emre Mutlu) pizzaları bu sefer yanlış zamanda yanlış yere gidince belanın rengi çok değişecek!


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