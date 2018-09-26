Güzel oyuncu tanınmaz halde

43 yaşındaki Jolie, filmde Rose karakterini canlandırıyor. Başındaki kocaman peruk ve dönem kıyafetleriyle objektiflere takılan Angelina Jolie’yi görenler tanımakta zorluk çekti. Fantastik film Come Away'in yönetmenliğini Brenda Chapma üstleniyor. Film Alice Harikalar Diyarında ve Peter Pan serilerilerinin öncesini konu alıyor.

Angelina Jolie, şu sıralar yeni filminin çekimleri için sette vakit geçiriyor. Önceki haftalarda Jolie’nin bu filmde rol almayacağına dair kulis bilgileri yayılmıştı. Ancak güzel yıldız ikna olmuş olacak ki çekimler start verdi.

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