Hem sinemaya hem televizyona defalarca uyarlanan "Güzel ve Çirkin" masalının, Disney yapımı yeni uyarlaması filmin 2017'de vizyona gireceği haberini almıştık. Nihayet bu yeni film ilk fragmanını yayınladı.
Son dönemlerde Disney'in, çok başarılı animasyonlar yanına yine çok başarlı fantastik filmler eklenmesi de birçok sinema seyircisini memnun ediyordur. Ancak bu filmden gelen ilk fragmanla seyirci memnuniyetinin aynı oranda yaşandığını söyleyemeyeceğiz. Çünkü bu film karşısında heyecanlanan seyirci ne yazık ki merakını fragmanla gideremiyor. Galiba film vizyona çıkana kadar gideremeyecek.
1991 senesinde yine Disney'in yapmış olduğu "Güzel ve Çirkin" filmi animasyon dalında çok başarılı olmuştu. Büyük küçük demeden herkesin beğenisi kazanan film müzikleri ile Oscar'ı almıştı. Hatta en iyi film dalında dahi yarışmıştı ki daha önce hiçbir animasyon filmi bu ana dalda yarışma şansı elde edememişti.
Yeni Güzel ve Çirkin'nin senarsitleri Evan Spiliotopoulos ve Stephen Chbosky ise kaynak olarak bu animasyon filminin senaryosunu aldılar. Filmin yönetmen koltuğunda ise "Alacakaranklık Efsanesi: Bölüm 1 ve Bölüm: 2"nin yönetmeni olarak tanıdığımız Bill Condon oturuyor.
Sadece masal karakterlerini canlandıran oyunculara bile bakacak olursak yeni Güzel ve Çirkin'den tatmin olmadan ayrılan seyirci sayısının az olacağını öngerebiliriz. Belle isimli "Güzel"i, Hermione Granger olarak bildiğimiz Emma Watson canlandırırken karşısındaki "Çirkin" ise Dracula ve Frankenstein gibi dizilerle aktörlük kariyerine başlayan Dan Stevens'en canlandıracak. Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf olarak bildiğimiz Ian McKellen ise bir lanet sonucunda saate dönüşen Cogsworth olacak.
Filmin, Amerika'da ve Türkiye'de belirlenen vizyon takvimi ise 17 Mart 2017. Önümüzde olan yaklaşık bir seneyi öteki fragmanları bekleyerek ya da eski Güzel ve Çirkin'leri izleyerek geçirebilirsiniz.
AHMET TOĞAÇ
24 Mayıs 2016 23:27
Güzel ve Çirkin'den ilk fragman
Disney yapımı Güzel ve Çirkin'in ilk fragmanı yayınlandı.
Hem sinemaya hem televizyona defalarca uyarlanan "Güzel ve Çirkin" masalının, Disney yapımı yeni uyarlaması filmin 2017'de vizyona gireceği haberini almıştık. Nihayet bu yeni film ilk fragmanını yayınladı.
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