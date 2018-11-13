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Sinema>  Sinema Haberleri
13 Kasım 2018 17:14

Güzel yıldız sahilde şov yaptı

Ünlü aktör Jason Statham’ın sevgilisi Rosie Huntington-Whiteley, sahili podyuma çevirdi.


Mad Max: Fury Road ve Transformers: Dark of the Moon gibi filmlerde boy gösteren Victoria's Secret mankenlerinden Rosie Huntington-Whiteley sahilden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.



Sahili adeta podyuma çeviren güzel yıldız, giydiği boya ve bikinilerle defile yaptı. Sosyal medya hesabından da bol bol fotoğraf ve video paylaşmayı ihmal etmeyen güzel yıldızın paylaşımlarına beğeni yağdı.



Yıllardır aksiyon filmlerinin sevilen ismi Jason Statham ile birlikte olan ve yakın zamanda nişanlanan Rosie Huntington-Whiteley, aynı zamanda bir çocuk annesi. Haziran 2017'de Jason Statham’dan olan oğlu Jack'i kucağına alan güzel yıldız, hızla kilo vererek kusursuz görünümüne geri döndü. 31 yaşındaki güzel yıldız daha önce verdiği bir röportajda “daha fazla çocuk istiyorum.” demişti. Düğün için acele etmediklerini her fırsatta dile getiren Rosie Huntington-Whiteley, oğulları Jack’in düğüne dahil olabilecek kadar büyümüş olmasını istiyoruz dedi.



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